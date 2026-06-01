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Ganadores y derrotados de la primera vuelta presidencial: lo que el voto antioqueño le dejó a cada candidato

El primer pulso por la presidencia le dio la razón a Creemos en su temprana alianza con De la Espriella. También mostró a una izquierda fortalecida y a un uribismo que no pudo poner a andar sus bases.

  • Desde enero pasado, el movimiento Creemos le madrugó a las alianzas y se sumó a la campaña a la presidencia de Abelardo de la Espriella. FOTO Camilo Suárez
    Desde enero pasado, el movimiento Creemos le madrugó a las alianzas y se sumó a la campaña a la presidencia de Abelardo de la Espriella. FOTO Camilo Suárez
Jacobo Betancur Peláez
Jacobo Betancur Peláez

Metro

hace 3 horas
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Los resultados de la primera vuelta presidencial en Antioquia mostraron que la mayor parte de los ciudadanos no le copiaron a las alianzas entre casas políticas para definir su voto.

Aunque hasta el pasado domingo, la candidatura de Paloma Valencia era la que había tendido puentes y acuerdos con la mayor parte de los políticos del departamento, al final del día poco sirvieron las fotos y los abrazos en tarima para que el grueso de los votantes se movilizara a apoyar a la vencedora de la Gran Consulta.

Le puede interesar: Antioquia le puso 16% de los votos a De la Espriella: ¿cómo se reacomodará el tablero?

En Antioquia la principal ganadora del primer pulso por las presidenciales fue la derecha, que demostró seguir siendo la tendencia política...

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