“Nos robaron la curul”: estalla pelea por escaño afro horas antes de instalarse el Congreso

A menos de 72 horas de la instalación del nuevo Congreso, el Consejo Nacional Electoral (CNE) terminó de definir las últimas curules de la Cámara de Representantes, poniendo fin a varias semanas de incertidumbre. Pero una pelea se desató por el reparto de los escaños afro.
Las decisiones no estuvieron exentas de controversia: mientras se confirmó que la última curul por Cundinamarca quedó en manos del Partido Mira, la asignación de una de las dos curules de las comunidades afrodescendientes desató una fuerte disputa que podría tener otro ‘round’ jurídico.
En contexto: Así quedaron las curules que faltaban por definir en la Cámara: ¿qué decidió el CNE?
La segunda curul afro (son dos especiales para esas comunidades) finalmente fue asignada a Winsner Sandoval, del Partido Demócrata Colombiano. La decisión fue rechazada por el representante electo Óscar Benavides, de la lista del Consejo Comunitario El Naranjo (Libres), quien anunció una demanda ante el Consejo de Estado porque el escaño finalmente no quedó para su copartidaria Anyela Guanga.