La jugada del presidente De la Espriella al nombrar a Paola Holguín como su MinCultura

La designación de la exsenadora Paola Holguín como ministra de Cultura del gobierno de Abelardo De la Espriella está lejos de ser un nombramiento convencional.
Más que entregar una cartera dedicada a las artes y el patrimonio, el presidente electo ubica en ese ministerio una de las figuras políticas más representativas de la derecha antioqueña para convertir la cultura en uno de los principales escenarios de disputa ideológica de su administración.
El anuncio de ayer, realizado nuevamente a través de un video elaborado con inteligencia artificial, estuvo acompañado de una frase que resume la visión del nuevo mandatario sobre el papel de esa cartera: “La cultura es la memoria de un pueblo, la expresión de su identidad y una de las mayores fortalezas de Colombia ante el mundo”.
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La elección de Holguín, una dirigente cuya trayectoria está marcada por los temas de seguridad, defensa y oposición política, sugiere que el Ministerio de Cultura dejará de ser visto únicamente como una entidad promotora de las industrias creativas para convertirse en un escenario de la denominada “batalla cultural”, un concepto cada vez más presente en sectores de la nueva derecha internacional.
La excongresista Holguín renunció oficialmente al partido Centro Democrático para tomar independencia del partido y promover su línea política con otras personas que también se apartaron de la colectividad, como María Fernanda Cabal.
Los motivos de su salida fueron varios; uno de ellos es su descontento porque el partido decidió no otorgarle el aval ni permitirle aspirar nuevamente al Congreso para buscar la reelección, lo que frustró sus intenciones de continuar en la corporación.