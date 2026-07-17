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Álvaro Montero y Sebastián Villa reforzarán a grande de Argentina; Jhon Durán cerca del Benfica portugués

Los futbolistas colombianos ya empezaron a moverse en el mercado de pases de cara a la próxima temporada.

  • El futbolista antioqueño Sebastián Villa regresa al equipo donde brilló entre 2018 y 2023. Foto: AFP
    El futbolista antioqueño Sebastián Villa regresa al equipo donde brilló entre 2018 y 2023. Foto: AFP
Brandon Martínez González
Brandon Martínez González

Deportes

17 de julio de 2026
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Dos futbolistas colombianos fueron anunciados como los refuerzos de lujo del Club Atlético Boca Juniors. El arquero mundialista Álvaro Montero, quien estuvo con la Selección Colombia en Norteamérica 2026 y el extremo antioqueño Sebastián Villa, que entró en la prelista de Néstor Lorenzo; pero no fue convocado, jugarán lo que resta del 2026 en el cuadro xeneize.

El club argentino, presidido por Juan Román Riquelme, lo confirmó en la noche del viernes. “El Club Atlético Boca Juniors informa que Álvaro Montero, arquero proveniente de Vélez Sarsfield, y Sebastián Villa, delantero proveniente de Independiente Rivadavia de Mendoza, firmaron contrato con la Institución y se incorporarán al plantel profesional el día sábado”, escribió en un comunicado.

Montero, quien disputó 16 partidos en la Liga argentina y acumuló 1.440 minutos, fue una de las figuras de Vélez Sarsfield en el primer semestre del año. Por eso, llegará al arco de uno de los dos equipos grandes de Argentina. De acuerdo con la información que se tiene, el portero guajiro, de 31 años, se convertirá en el guardameta más alto de la historia del club gracias a sus 2 metros de estatura.

El buen hijo regresa a casa...

Entre tanto, el extremo antioqueño Sebastián Villa, quien con su fútbol hizo brillar a Independiente Rivadavia entre 2024 y el primer semestre del 2026, tendrá su segundo paso por el equipo xeneize. El futbolista nacido en Bello, quien en mayo pasado cumplió 30 años, estuvo en el equipo entre 2018 y 2023.

Ese año salió hacia el Beroe Stara Zagora de Bulgaria después de que en Boca lo apartaran por los problemas legales que tuvo en Argentina, cuando fue acusado de un presunto caso de violencia contra una mujer. Después de eso, el futbolista regresó a Argentina. En octubre del 2025, el jugador fue absuelto por la justicia argentina por la “causa de abuso sexual” que corría en su contra.

¿En qué equipo jugaría Jhon Jáder Durán?

El futbolista antioqueño Jhon Jáder Durán terminó su contrato con el Zenit de Rusia a mediados de mayo, cuando viajó a Medellín para intentar unirse a la preconvocatoria de la Selección Colombia. Hace un par de semanas el jugador se presentó en las instalaciones del Al-Nassr de Arabia, club dueño de su pase.

No obstante, en territorio árabe se manifestó que la relación entre ambas partes no estaba bien y no fluía. Por eso, los empresarios de Durán trabajaron para buscarle un club al que pudiera ir a préstamo. Al parecer, el delantero nacido en Zaragoza, Antioquia, jugará en el Benfica de Portugal. Así lo confirmó el periodista italiano Fabrizio Romano, experto en mercado de pases.

¿Quiénes son los nuevos futbolistas colombianos contratados por Boca Juniors?
Los nuevos refuerzos de Boca Juniors son el arquero guajiro Álvaro Montero y el extremo antioqueño Sebastián Villa, quienes se incorporan al plantel profesional a partir de este sábado para disputar lo que resta del año 2026
¿De qué equipos de fútbol provienen Álvaro Montero y Sebastián Villa?
Álvaro Montero llega a Boca Juniors procedente de Vélez Sarsfield, club donde disputó 16 partidos en el primer semestre de 2026. Por su parte, Sebastián Villa se incorpora desde Independiente Rivadavia de Mendoza, equipo en el que militó entre 2024 y mediados de 2026.
¿En qué nuevo equipo jugará el delantero colombiano Jhon Jáder Durán?
De acuerdo con el periodista especializado en fichajes Fabrizio Romano, Jhon Jáder Durán jugará en el Benfica de Portugal, club al que llegará en condición de préstamo debido a que su relación con el Al-Nassr no fluyó adecuadamente.
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