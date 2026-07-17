Álvaro Montero y Sebastián Villa reforzarán a grande de Argentina; Jhon Durán cerca del Benfica portugués

Montero, quien disputó 16 partidos en la Liga argentina y acumuló 1.440 minutos, fue una de las figuras de Vélez Sarsfield en el primer semestre del año. Por eso, llegará al arco de uno de los dos equipos grandes de Argentina. De acuerdo con la información que se tiene, el portero guajiro, de 31 años, se convertirá en el guardameta más alto de la historia del club gracias a sus 2 metros de estatura.

El buen hijo regresa a casa...

Entre tanto, el extremo antioqueño Sebastián Villa, quien con su fútbol hizo brillar a Independiente Rivadavia entre 2024 y el primer semestre del 2026, tendrá su segundo paso por el equipo xeneize. El futbolista nacido en Bello, quien en mayo pasado cumplió 30 años, estuvo en el equipo entre 2018 y 2023.

Ese año salió hacia el Beroe Stara Zagora de Bulgaria después de que en Boca lo apartaran por los problemas legales que tuvo en Argentina, cuando fue acusado de un presunto caso de violencia contra una mujer. Después de eso, el futbolista regresó a Argentina. En octubre del 2025, el jugador fue absuelto por la justicia argentina por la “causa de abuso sexual” que corría en su contra.

¿En qué equipo jugaría Jhon Jáder Durán?

El futbolista antioqueño Jhon Jáder Durán terminó su contrato con el Zenit de Rusia a mediados de mayo, cuando viajó a Medellín para intentar unirse a la preconvocatoria de la Selección Colombia. Hace un par de semanas el jugador se presentó en las instalaciones del Al-Nassr de Arabia, club dueño de su pase.

No obstante, en territorio árabe se manifestó que la relación entre ambas partes no estaba bien y no fluía. Por eso, los empresarios de Durán trabajaron para buscarle un club al que pudiera ir a préstamo. Al parecer, el delantero nacido en Zaragoza, Antioquia, jugará en el Benfica de Portugal. Así lo confirmó el periodista italiano Fabrizio Romano, experto en mercado de pases.