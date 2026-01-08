Sancionan a padres de familia por fabricar globos de mecha en Rionegro: esto tendrán que pagar en el comparendo

Las autoridades en Rionegro impusieron dos comparendos a padres de familia por la fabricación de globos de mecha, una práctica prohibida pero recurrente en Antioquia. En el procedimiento, también se restablecieron los derechos de tres menores de edad que, al parecer, estaban siendo expuestos a estas situaciones en el corregimiento Centro.
Según la Alcaldía, el procedimiento se adelantó en cumplimiento del Decreto 171 del 8 de marzo de 2024, que prohíbe en el municipio el uso, fabricación, manipulación, transporte, almacenamiento, comercialización, compra o venta de pólvora, productos pirotécnicos, juegos artificiales, globos aerostáticos de pirotecnia y sustancias peligrosas.
Durante el operativo, realizado de manera articulada entre la Policía de Infancia y Adolescencia, la Comisaría de Familia y la Fuerza Pública, fueron incautados globos de hasta siete metros de altura y cuatro metros de ancho.
