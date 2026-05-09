Así despiden a Mateo Pérez Rueda, el periodista asesinado en Briceño

El parque principal de Yarumal se llenó de personas con velas encendidas este sábado en la noche para despedir a Mateo Pérez Rueda, el periodista de 24 años asesinado en el norte de Antioquia mientras realizaba labores de reportería sobre la crítica situación de orden público en Briceño.

Luego de que Medicina Legal entregara el cuerpo este sábado en Medellín, sus familiares iniciaron el traslado hacia Yarumal, donde desde las 11:00 p.m. comenzarán los actos de velación en la funeraria San Vicente. Las exequias se realizarán este domingo 10 de mayo a las 2:30 p.m. en la Basílica Menor Nuestra Señora de las Mercedes, de Yarumal. Posteriormente, su cuerpo será sepultado en el Cementerio El Carmen, en el mismo municipio.

En el parque Epifanio Mejía, colegas y amigos llegaron con velas blancas para rendirle homenaje.

El hallazgo del cuerpo sin vida de Mateo puso fin a una angustiosa búsqueda de cuatro días: el joven había desaparecido el martes mientras se encontraba en zona rural del vecino municipio de Briceño, y desde entonces familiares, periodistas y organizaciones humanitarias adelantaron gestiones para intentar ubicarlo.

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