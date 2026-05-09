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Así despiden a Mateo Pérez Rueda, el periodista asesinado en Briceño

Familiares, amigos, periodistas y habitantes de Yarumal acompañan este fin de semana las honras fúnebres de Mateo Pérez, el joven periodista y estudiante de Ciencia Política asesinado en zona rural de Briceño.

  • La noche del sábado 9 de mayo, un día después de que encontraran su cuerpo, se realizó una velatón en el parque principal Epifanio Mejía de Yarumal. Foto: Mariano Herrera
    La noche del sábado 9 de mayo, un día después de que encontraran su cuerpo, se realizó una velatón en el parque principal Epifanio Mejía de Yarumal. Foto: Mariano Herrera
  • Mientras en el parque principal de Yarumal, la gente se unió a recordar al periodista Mateo Pérez, sus padres iniciaron el traslado de su cuerpo para sus ritos fúnebres. Foto: Mariano Herrera
    Mientras en el parque principal de Yarumal, la gente se unió a recordar al periodista Mateo Pérez, sus padres iniciaron el traslado de su cuerpo para sus ritos fúnebres. Foto: Mariano Herrera
El Colombiano
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hace 1 hora
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El parque principal de Yarumal se llenó de personas con velas encendidas este sábado en la noche para despedir a Mateo Pérez Rueda, el periodista de 24 años asesinado en el norte de Antioquia mientras realizaba labores de reportería sobre la crítica situación de orden público en Briceño.

Luego de que Medicina Legal entregara el cuerpo este sábado en Medellín, sus familiares iniciaron el traslado hacia Yarumal, donde desde las 11:00 p.m. comenzarán los actos de velación en la funeraria San Vicente. Las exequias se realizarán este domingo 10 de mayo a las 2:30 p.m. en la Basílica Menor Nuestra Señora de las Mercedes, de Yarumal. Posteriormente, su cuerpo será sepultado en el Cementerio El Carmen, en el mismo municipio.

En el parque Epifanio Mejía, colegas y amigos llegaron con velas blancas para rendirle homenaje.

El hallazgo del cuerpo sin vida de Mateo puso fin a una angustiosa búsqueda de cuatro días: el joven había desaparecido el martes mientras se encontraba en zona rural del vecino municipio de Briceño, y desde entonces familiares, periodistas y organizaciones humanitarias adelantaron gestiones para intentar ubicarlo.

También le puede interesar: “No se mata la verdad matando periodistas”, el plantón con el que se homenajeó en Medellín a Mateo Pérez

Mientras en el parque principal de Yarumal, la gente se unió a recordar al periodista Mateo Pérez, sus padres iniciaron el traslado de su cuerpo para sus ritos fúnebres. Foto: Mariano Herrera
Mientras en el parque principal de Yarumal, la gente se unió a recordar al periodista Mateo Pérez, sus padres iniciaron el traslado de su cuerpo para sus ritos fúnebres. Foto: Mariano Herrera

El hallazgo del cuerpo

Las difíciles condiciones de seguridad en la región impidieron el ingreso de las autoridades a la zona donde fue hallado el cadáver. Fue necesaria una misión humanitaria integrada por el Comité Internacional de la Cruz Roja, la Defensoría del Pueblo y delegados de la Iglesia Católica para llegar hasta las veredas Palmichal y El Hoyo, una zona golpeada por la confrontación entre grupos armados.

El lunes 4 de mayo, días antes de la desaparición de Mateo, en ese mismo sector ocurrió un enfrentamiento entre el frente 36 de las disidencias de las Farc y el Ejército, en el que murió un soldado y fue abatido alias El Turco, uno de los cabecillas del grupo.

Según un amigo cercano entrevistado por Blu Radio, Mateo había ingresado a la zona con intención de entrevistar a uno de los cabecillas del frente 36.

El crimen del periodista y las versiones de quién es responsable

Mateo Pérez Rueda era director del medio digital El Confidente, proyecto periodístico que había impulsado desde hace más de tres años en Yarumal. Estudiaba Ciencia Política en la Universidad Nacional sede Medellín y era reconocido entre sus cercanos por su interés en documentar las dinámicas del conflicto armado y las problemáticas sociales del norte antioqueño.

Las investigaciones sobre el crimen continúan. Mientras el presidente Gustavo Petro señaló como presunto responsable a alias Chalá, integrante de una estructura derivada del frente 36, desde ese mismo grupo difundieron un comunicado negando que el asesinato hubiera sido ordenado por su dirección.

Su muerte provocó reacciones de rechazo desde organizaciones de prensa, entidades de derechos humanos y distintos sectores políticos, que exigieron garantías para el ejercicio periodístico en las regiones más afectadas por el conflicto armado.

Lea más: Detalles del informe de la CIDH en el que alerta por ataques del Gobierno hacia periodistas y el mal uso de RTVC

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