Gobernador Rendón pide que en la reunión de Petro y Trump se defina la orden de captura contra alias Calarcá

¿Justicia o impunidad? Mientras el gobierno de Estados Unidos anunció una recompensa de 5 millones de dólares por este criminal, la justicia colombiana tiene levantada su orden de captura.

    Alias Calarcá está detrás del atentado que dejó 13 policías asesinados tras derribar un helicóptero propiedad de Estados Unidos en Antioquia. FOTO: GETTY y Captura video.
El Colombiano
hace 2 horas
A pocos días de la visita oficial del presidente Gustavo Petro a la Casa Blanca, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, instó al mandatario a priorizar en la agenda bilateral la situación jurídica de alias “Calarcá”.

Rendón solicitó que el encuentro con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sirva para aclarar la contradicción entre la recompensa ofrecida por el gobierno norteamericano y la libertad de la que goza el cabecilla disidente en Colombia.

Entérese: ¿La visa más corta? EE. UU. autoriza ingreso de Petro por cinco días para reunión con Trump

El mandatario departamental cuestionó la viabilidad de la cooperación judicial internacional mientras se mantengan los beneficios jurídicos actuales para los líderes de grupos armados ilegales. Al respecto, Rendón declaró:

“La reunión de Trump y Petro tendrá que ser un escenario expedito para hablar sobre por qué alias Calarcá, máximo responsable del asesinato de 13 policías y el derribamiento de un helicóptero propiedad del gobierno de Estados Unidos, tiene orden de captura levantada y está en negociaciones de la Paz Total”.

La petición del gobernador se fundamenta en la reciente ratificación por parte del Departamento de Estado de los Estados Unidos de una recompensa de hasta 5 millones de dólares por información que conduzca a la captura de los responsables del ataque terrorista en Amalfi, Antioquia.

Dicho atentado, perpetrado en agosto de 2025 por el Frente 36 de las disidencias de las Farc (adscrito a la estructura de alias “Calarcá”), resultó en la muerte de 13 uniformados y la destrucción de un helicóptero Black Hawk que había sido cedido por el gobierno estadounidense a la Policía Nacional de Colombia.

Rendón enfatizó la paradoja que enfrenta la justicia frente a este caso: “Me pregunto cómo se va a materializar la recompensa... si el responsable de este hecho de terror, justamente alias Calarcá, goza de total impunidad en Colombia”.

Siga leyendo: “Usted está en la lista Clinton por mérito”: Federico Gutiérrez responde a Petro tras llamar “apátrida” a la oposición

Además del caso de “Calarcá”, el gobernador presentó hace días una lista de temas que, a su juicio, deberían tratarse en la reunión para demostrar una “verdadera intención” de combatir el crimen. Entre sus propuestas se incluye poner fin a la política de “Paz Total”, reactivar las órdenes de captura contra cabecillas que actualmente negocian con el Gobierno y reanudar la fumigación aérea de cultivos ilícitos, ofreciendo a Antioquia como escenario para pruebas piloto,.

El mandatario seccional también exigió una persecución sin tregua a la minería ilegal y el fortalecimiento de la operatividad de la fuerza pública, argumentando que equiparar a los uniformados con criminales “destruye la moral de soldados y policías”.

La reunión entre Gustavo Petro y Donald Trump está programada para el próximo 3 de febrero en Washington. El encuentro se concretó tras una llamada telefónica el pasado 7 de enero que ayudó a reducir las tensiones diplomáticas entre ambas naciones.

Para facilitar este desplazamiento, el Gobierno de Estados Unidos expidió una visa con vigencia limitada de cinco días que permitirá el ingreso del presidente Petro y de la canciller Rosa Villavicencio, garantizando así el cumplimiento de la agenda oficial en la Casa Blanca, donde se espera que el narcotráfico sea uno de los ejes centrales de la conversación.

Siga leyendo: Guerra a muerte por la coca: ‘Mordisco’ y ‘Calarcá’ desatan una nueva crisis de violencia en Guaviare

Preguntas frecuentes sobre el tema:

¿Quién es alias Calarcá y por qué es buscado?
Es el máximo cabecilla de una estructura de las disidencias de las FARC. Es acusado de liderar el ataque en Amalfi (Antioquia) donde murieron 13 policías y se destruyó un helicóptero Black Hawk propiedad del gobierno de Estados Unidos.
¿Cuándo es la reunión entre Gustavo Petro y Donald Trump?
La cita oficial en la Casa Blanca está programada para el próximo 3 de febrero de 2026. Se espera que traten temas críticos como narcotráfico, seguridad regional y la situación política de Venezuela.
¿De cuánto es la recompensa por los responsables del ataque en Amalfi?
El Departamento de Estado de EE. UU. ofrece hasta 5 millones de dólares. La controversia radica en que, pese a esta oferta, las órdenes de captura de varios implicados están suspendidas por el proceso de Paz Total en Colombia.
