“Usted está en la lista Clinton por mérito”: Federico Gutiérrez responde a Petro tras llamar “apátrida” a la oposición

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, le respondió al presidente Gustavo Petro luego de que este responsabilizara a la oposición por su inclusión en la lista Clinton. El cruce de declaraciones ocurrió en redes sociales, cuando el presidente se refirió a la controversia por los millonarios costos en los que incurrió su gobierno para defenderse de esa decisión de Estados Unidos. En días recientes ha sido duramente cuestionado un contrato de $10.000 millones que firmó el Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) para obtener un servicio de consultoría para el presidente y la primera dama, Verónica Alcocer. En contexto: Denuncian millonario contrato a abogado que defendería “gratis” a Petro tras inclusión a la Lista Clinton El contrato, suscrito el pasado 9 de enero y con un plazo de ejecución hasta abril, fue formalizado con la firma Amadeus Consultancy Limited.

Pese a que el primer mandatario y la primera dama tienen derecho a la defensa en dicho proceso, el contrato ha sido cuestionado por comprometer recursos de todos los contribuyentes para una defensa personal. Precisamente el pasado 15 de enero, se conoció incluso que la Procuraduría General de la Nación decidió abrir una indagación preliminar para verificar si dicha contratación constituiría una falta disciplinaria o tendría irregularidades.

En medio de la controversia, la periodista Salud Hernández, calificó como “abusivo y corrupto” que un gobierno comprometiera esa suma de dinero para una defensa particular. Petro le respondió a la comunicadora, responsabilizando a la oposición de esos gastos. Le puede interesar: Petro ordena que solo hablen de él en las redes sociales del Gobierno

“Eso nos costó las consecuencias de las visitas de la oposición a Washington y a Miami buscando invasiones y muertos y cárceles . Ufff. Querían hasta invasión y extracción y no se cuántas cosas más, apátridas”, escribió Petro.

En medio de esa controversia intervino el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, quien replicó que el único responsable de haber sido incluido en esa lista de sanciones sería el mismo presidente. “No mienta Petro. Usted está en la lista Clinton (Ofac) por mérito propio. Y de una vez le digo que desde la oposición democrática sí seguiremos teniendo buenas relaciones con Estados Unidos. ¡Cómo le ha dolido a usted que hayamos ido a Washington! Y si hay alguien apátrida es usted que le entregó el país a las estructuras criminales que se esconden en Venezuela”, dijo Gutiérrez.

Siga leyendo: La diplomacia de los alcaldes: así fueron las gestiones que moderaron la descertificación de EE. UU. contra Colombia El viaje al que aludía Gutiérrez, y al que también aludió indirectamente Petro, se produjo en septiembre de 2025, cuando el alcalde lideró una visita buscando hablar de estrategias de cooperación internacional y de seguridad.

La visita ocurrió además en medio de crecientes versiones que apuntaban a que el gobierno de Estados Unidos descertificaría a Colombia en la lucha contra las drogas, escenario que posteriormente se materializó. “Los alcaldes no somos empleados del presidente Petro, somos elegidos por los ciudadanos. Nuestro deber es gestionar lo mejor para nuestras ciudades, y eso es justamente lo que vamos a hacer”, expresó en aquel momento Gutiérrez, respondiendo a los señalamientos de otros funcionarios del orden nacional que lo señalaban de no tener competencia para hacer dicho viaje y de estar supuestamente suplantando funciones del gobierno central.

El alcalde de Cali, Alejandro Eder, también participó de la visita y se sumó a los pedidos para que los lazos comerciales entre Estados Unidos y sus respectivas ciudades no se vieran afectados por las malas relaciones con el presidente Gustavo Petro. “Ahora le toca ir a usted a Washington, pero con la cabeza agachada para ver si la desembarra”, agregó el pasado sábado el alcalde Gutiérrez.

