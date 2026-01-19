“Usted está en la lista Clinton por mérito”: Federico Gutiérrez responde a Petro tras llamar “apátrida” a la oposición

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, le respondió al presidente Gustavo Petro luego de que este responsabilizara a la oposición por su inclusión en la lista Clinton.
El cruce de declaraciones ocurrió en redes sociales, cuando el presidente se refirió a la controversia por los millonarios costos en los que incurrió su gobierno para defenderse de esa decisión de Estados Unidos.
En días recientes ha sido duramente cuestionado un contrato de $10.000 millones que firmó el Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) para obtener un servicio de consultoría para el presidente y la primera dama, Verónica Alcocer.
En contexto: Denuncian millonario contrato a abogado que defendería “gratis” a Petro tras inclusión a la Lista Clinton
El contrato, suscrito el pasado 9 de enero y con un plazo de ejecución hasta abril, fue formalizado con la firma Amadeus Consultancy Limited.