Guerra a muerte por la coca: ‘Mordisco’ y ‘Calarcá’ desatan una nueva crisis de violencia en Guaviare

La violencia volvió a sacudir al Guaviare como resultado de la guerra abierta entre las disidencias armadas de alias Iván Mordisco y alias Calarcá, una disputa alimentada por el control de las rutas del narcotráfico hacia el sur del país, especialmente hacia las fronteras con Brasil y Venezuela. La confrontación detonó una nueva crisis de seguridad en una región históricamente marcada por el conflicto armado.

La confrontación dejó una imagen que le ha dado la vuelta al país. Una fila de 26 cadáveres de hombres y mujeres vestidos con camuflados y botas, tendidos sobre el suelo. Es la escena más reciente de una guerra que se libra en uno de los departamentos con mayor presencia de cultivos de coca en el país, con alrededor de 5.000 hectáreas sembradas, según el último informe de Naciones Unidas.

“Tropas de la Brigada 22 realizan las labores de verificación sobre la vereda Kuwait, zona rural del municipio de El Retorno, Guaviare, donde se reportó en las últimas horas la muerte de varias personas, tras posibles confrontaciones entre el grupo armado organizado residual (GAO-r) Martín Villa Bloque Amazonas facción Iván Mordisco y el GAO-r estructura Isaías Carvajal, del Bloque Jorge Suárez Briceño facción Calarcá”, escribió el Ejército Nacional en su cuenta de X.

Y agregan: “Informaciones preliminares darían cuenta que los cuerpos corresponderían a presuntos integrantes de la subestructura Martín Villa, del bloque Amazonas facción Iván Mordisco”.