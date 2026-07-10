A la cárcel alias Pablo, presunto integrante del Clan del Golfo y señalado por homicidios en Antioquia

La Fiscalía General de la Nación presentó ante un juez de control de garantías a Joan Sebastián Agudelo Florián, conocido con el alias de ‘Pablo’, presunto integrante de la subestructura Uldar Cardona Rueda del Clan del Golfo, quien es investigado por su posible participación en homicidios, desapariciones forzadas y un caso de violencia sexual ocurrido en el Bajo Cauca antioqueño.

De acuerdo con la investigación, el procesado tendría como función dentro de la organización ilegal retener y trasladar a personas que eran señaladas de colaborar o suministrar información a otros grupos armados.

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Las víctimas, según la Fiscalía, eran llevadas ante los cabecillas de la estructura criminal para ser interrogadas y sometidas a presiones.

Uno de los hechos que le atribuyen ocurrió el 3 de febrero de 2023, cuando un hombre fue sacado por la fuerza de su vivienda, ubicada en el barrio 20 de Julio, en el municipio de El Bagre.