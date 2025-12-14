Habló empresa que organizó excursión que terminó en tragedia en Antioquia; esto dijo

Antioquia y el país no salen de la consternación por el tráfico final de una excursión de recién graduados luego de que el bus en el que se movilizaban los egresados del Liceo Antioqueño de Bello se precipitara a un abismo en la vía que de la Costa Atlántica conduce a Medellín, entre Remedios y Zaragoza, dejando hasta ahora 17 fallecidos y veinte heridos.

La empresa Senior Fest S.A.S., que organizó la excursión de los jóvenes que viajaron hacia Tolú, Covenas, se pronunció este domingo 14 de diciembre informando que en el bus viajaban 34 excursionistas, un guía y dos conductores. “Nuestra prioridad absoluta desde el primer momento ha sido y continúa siendo la atención integral de los afectados y el acompañamiento permanente a las familias. Desde que se conocieron los hechos, la empresa activó sus protocolos de emergencia y ha venido coordinando de manera directa con los organismos de socorro, los centros médicos y las autoridades competentes”, señaló el comunicado firmado por Kevin Grajales, representante legal de la empresa.

La empresa aseguró también que han entablado contacto directo con padres de familia y acudientes “brindando acompañamiento y poniendo a disposición mecanismos de apoyo”. Igualmente, señalaron que “en consideración a las investigaciones en curso, nos remitimos a la información que sea confirmada oficialmente por las autoridades competentes, quienes adelantan las diligencias correspondientes para esclarecer lo ocurrido”.

Por las reacciones de usuarios a la publicación de la empresa se infiere que se trata de una empresa reconocida en la prestación de servicios de excursiones de jóvenes. Algunas personas señalaron que en otros paseos sus hijos viajaron con dicha organización y atestiguaron que la seguridad de los jóvenes estuvo garantizada. No obstante, otro testimonio señaló que en una excursión de bachilleres a Santa Fe de Antioquia los jóvenes reportaron supuestas anomalías en los vehículos que los transportaron. En lo que coincidieron los comentarios fue en los pedidos para que tanto la empresa como las autoridades entreguen los detalles de las causas del accidente de manera diligente como transparencia no solo con las familias de las víctimas sino con los usuarios que tienen servicios contratados con dicha empresa.

La primera hipótesis que se maneja es un posible microsueño del conductor, aunque se insistió en que las causas del accidente aún no han sido establecidas de manera oficial y que será la investigación la que determine las responsabilidades.