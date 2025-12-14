Esta sería la causa del accidente que provocó la muerte de los 17 recién graduados en Remedios, Antioquia

En la oscuridad de la carretera entre Remedios y Segovia, en la nueva troncal hacia la Costa Atlántica, un joven salió desesperado sobre la vía y paró un tractocamión con la única intención de pedir ayuda. Cuando el conductor le preguntó qué había pasado, este le dijo que el bus en el que iba con sus compañeros de colegio se había ido a un abismo muy profundo y que varios de ellos estaban muertos.
Así fue como se logró conocer la información sobre el accidente ocurrido a las tres de la mañana de este domingo en el Punto de Referencia (PR) 12 de la vía que comienza en Remedios y termina en Zaragoza, en la nueva autopista Magdalena 2, a la altura del sector Belén, en jurisdicción de Remedios, Nordeste antioqueño.
La primera versión de este siniestro es que después de tomar una curva no muy pronunciada, Jonathan Alexánder Taborda, de 27 años, no pudo enderezar el volante del bus en el que transportaba a 34 egresados del Liceo Antioqueño, de Bello; por el contrario, habría hecho un giro extraño que precipitó al automotor hasta ese abismo de 40 metros, en cuyo fondo hay una quebrada por la cual apenas pasa agua. En este hecho murieron 16 jovencitos y este conductor, además, otras 20 personas resultaron lesionadas.