Precio del dólar se desplomó en Colombia tras elecciones, cayó $50 este lunes

Lo que parecía una semana destinada a la volatilidad terminó arrancando con una sorpresa positiva para el peso colombiano.
El dólar cerró la jornada del lunes a la baja, sobre los $3.745, lo que representó una caída de $50,55 frente a la Tasa Representativa de Mercado certificada en $3.795,55.
Durante la sesión, la divisa registró un mínimo de $3.728,50 y un máximo de $3.780, con 1.877 transacciones por un valor total de US$1.311 millones. Una jornada intensa, pero el mercado leyó los resultados electorales del domingo como una buena noticia.
Lea más: Precio del dólar en Colombia ya perdió $130 en lo que va del 2026 y se acercó a los $3.500