Precio del dólar se desplomó en Colombia tras elecciones, cayó $50 este lunes

Lo que parecía una semana destinada a la volatilidad terminó arrancando con una sorpresa positiva para el peso colombiano. El dólar cerró la jornada del lunes a la baja, sobre los $3.745, lo que representó una caída de $50,55 frente a la Tasa Representativa de Mercado certificada en $3.795,55. Durante la sesión, la divisa registró un mínimo de $3.728,50 y un máximo de $3.780, con 1.877 transacciones por un valor total de US$1.311 millones. Una jornada intensa, pero el mercado leyó los resultados electorales del domingo como una buena noticia. Lea más: Precio del dólar en Colombia ya perdió $130 en lo que va del 2026 y se acercó a los $3.500

Las elecciones movieron el dólar en Colombia

El detonante de la caída fue político. Las elecciones legislativas del 8 de marzo dejaron dos señales que los inversionistas interpretaron como positivas: el buen desempeño de La Consulta por Colombia, considerada de oposición, y un Congreso con composición dividida que sugiere equilibrio de poderes. “El peso colombiano está operando hoy en dirección ligeramente contraria al dólar en el mundo porque el mercado está reaccionando a los resultados electorales de ayer, donde La Consulta por Colombia tuvo los suficientes votos como para considerarse un éxito. Adicionalmente, el Congreso quedó dividido, mostrando un equilibrio de poderes balanceado independientemente de quién gane la Presidencia”,explicó Alejandro Sánchez, analista de renta variable en Aval Casa de Bolsa, a La República. Agregó: “Estos dos hechos son considerados positivos para los inversionistas y por esta razón baja el dólar en Colombia”,