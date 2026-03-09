Hermano de reconocido cantante de música parrandera murió en Antioquia tras mordedura de serpiente

Producto de la mordedura de una serpiente, toda una familia está de luto. Hugo de Jesús Grisales Hoyos, un campesino de 63 años de edad, falleció el pasado viernes 6 de marzo tras ser atacado por un reptil mientras realizaba labores de campo en la vereda San Miguel, zona rural del municipio de Amalfi en el Nordeste antioqueño.
La víctima era el hermano del distinguido cantante de música parrandera Horacio Grisales, más conocido en el mundo artístico como 'El Boquiabierto', quien tiene en su repertorio canciones como De Santa Elena o El Calavera.
De acuerdo con información preliminar, Grisales Hoyos fue mordido en dos ocasiones por una serpiente mapaná, una de las especies más letales del país con un veneno que actúa de manera inmediata. Las personas que se encontraban en el lugar de los hechos lo auxiliaron. Después, llegó una ambulancia en la que lo trasladaron al hospital de Amalfi y de allí lo remitieron a Medellín. En camino a la capital antioqueña falleció.