Cuatro monos tití grises regresaron a la libertad en Antioquia tras ser víctimas de tráfico ilegal

Los individuos ingresaron al CAVR del Área Metropolitana, pero ante las condiciones en las que estaban no podían ser puestos en su entorno de manera inmediata. Conozca más detalles.

  Dos de los monos tití liberados, tras un año de pasar por diferentes etapas de recuperación y readaptación. FOTO: Cortesía Área Metropolitana del Valle de Aburrá
El Colombiano
13 de enero de 2026
Tras ser víctimas de tráfico ilegal, pérdida de su grupo familiar y recibir un trato no correspondiente a su especie por parte de humanos, llegó la buena nueva para cuatro monos tití grises: pudieron regresar a la libertad en su hábitat natural.

Lea más: Otra vez les fallamos: Cornare atendió 157 animales silvestres afectados por pólvora en diciembre

Los cuatro individuos, en un primer momento, ingresaron al Centro de Atención, Valoración y Rehabilitación de fauna silvestre del Área Metropolitana del Valle de Aburrá CAVR. Allí iniciaron con ellos un manejo clínico y especializado ante las condiciones en las que estaban. Posteriormente, fueron remitidos a la Corporación Autónoma Regional de Caldas - Corpocaldas, “donde continuaron su rehabilitación física y comportamental, enfocada en la reducción del amansamiento, el fortalecimiento de conductas naturales y la preparación para la vida en libertad”.

Luego de todo ese proceso que duró alrededor de 1 año, los cuatro monos regresaron al CAVR, fue cuando el personal experto dio el “sí” en una evaluación final y procedió, junto con Cornare, a introducir de nuevos a los ejemplares en jurisdicción del Oriente antioqueño, esto por medio de una estrategia que denominaron como una liberación blanda, que consiste en una readaptación progresiva a su hábitat con cierto acompañamiento y monitoreo de su comportamiento.

“Esto es una gran noticia para todos los habitantes metropolitanos, y del territorio nacional, estos cuatro individuos fueron liberados en su hábitat natural. A través de la liberación blanda, se adecua un bioma en el territorio, y una vez adaptados ahí, se abre los módulos; ellos fueron explorando, y luego de días de monitoreo, se confirma que se su liberación es un éxito”, dijo Andrés Gómez Higuita, supervisor del CAVR de fauna silvestre del Área Metropolitana.

Entérese: ¿Cuántos animales silvestres resultaron afectados por la pólvora en el Valle de Aburrá durante diciembre de 2025?

Desde 2024 hasta la fecha, 20 monos tití han ingresado al Centro de Atención, Valoración y Rehabilitación de esta entidad. El llamado a la comunidad es a no apoyar ni ser cómplices del tráfico de fauna silvestre, una problemática que afecta significativamente a diferentes especies endémicas de la región.

Tenga en cuenta que para reportar tráfico de fauna en el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, puede comunicarse a la línea 123 para emergencias, llamar al 304 630 0090, o al 604 385 6000, extensión 127, para entregas voluntarias.

Bloque de preguntas y respuestas

¿Qué es el mono tití gris?
El tití gris es una especie endémica de Colombia, altamente afectada por el tráfico ilegal de fauna silvestre.
¿Por qué no todos los animales rescatados pueden ser liberados?
Algunos pierden conductas naturales o sufren daños físicos que les impiden sobrevivir en libertad.
¿Dónde denunciar tráfico de fauna en el Valle de Aburrá?
Se puede llamar al 123, al 304 630 0090 o al 604 385 6000 ext. 127.
Utilidad para la vida