¿Cuál es el más fuerte de los 4 países debutantes en Norteamérica 2026?

Un estratega de 78 años, una plantilla sostenida por una estrella de la Ligue 1 y un defensor central pulido por Pep Guardiola. Las historias de Curazao, Cabo Verde, Jordania y Uzbekistán, rival de Colombia, engalanan a los cuatro debutantes que tendrá el Mundial de 2026.
El certamen, el primero con 48 selecciones participantes, aumentó las posibilidades de ver más equipos en la competición en la edición número 23. Será el Mundial con más “primíparos” de los últimos cinco disputados, solo superado en el siglo XXI por Alemania 2006, cita en la que hace 20 años se estrenaron 6 selecciones en la disputa por el trofeo más deseado del planeta.