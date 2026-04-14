Monos araña, guacamayas y titís rescatados del tráfico ilegal vivirán en el Parque de la Conservación de Medellín

Un total de once animales víctimas del tráfico ilegal de fauna silvestre, entre los que se encuentran monos araña, guacamayas y diversas especies de titís, fueron trasladados al Parque de la Conservación de Medellín tras determinarse que no pueden vivir en libertad. Estos ejemplares, extraídos de sus ecosistemas a edades tempranas para ser domesticados o mantenidos en cautiverio, encontrarán un refugio permanente en este centro después de que las redes criminales y el cautiverio prolongado frustraran sus habilidades naturales para retornar al hábitat silvestre.
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