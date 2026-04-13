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¿Por qué, en vez de sacrificarlos, no se llevaron a los hipopótamos a otro país?

En Colombia hay cerca de 200 hipopótamos, considerados una especie invasora; sus malformaciones por endogamia han llevado a que otros países rechacen su reubicación.

  • Hipopótamos del Magdalena Medio. Foto: EL COLOMBIANO
    Hipopótamos del Magdalena Medio. Foto: EL COLOMBIANO
  • Hipopótamos del Magdalena Medio. Foto: EL COLOMBIANO
    Hipopótamos del Magdalena Medio. Foto: EL COLOMBIANO
Colprensa
hace 4 horas
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Algunos países rechazaron recibir a los hipopótamos del excapo de la cocaína Pablo Escobar por una mutación genética, sin contar la dificultad que entrañaba capturarlos y transportarlos. Esa era una de las medidas para erradicar esta especie invasora, junto con la esterilización y el sacrificio de ejemplares, de un plan lanzado por Colombia para frenar su reproducción descontrolada.

Los intentos de reubicación de ejemplares del río Magdalena no han tenido éxito debido a una mutación genética en los hipopótamos, dijo este lunes la ministra de Ambiente, Irene Vélez.

“Hay una mutación genética importante, por lo que algunos países se resisten” a aceptarlos, dijo Vélez a BluRadio, después de anunciar la puesta en marcha del plan de sacrificio de unos 80 ejemplares. “Creemos que tiene que ver con la pobreza genética” de los animales, agregó la ministra.

Hipopótamos del Magdalena Medio. Foto: EL COLOMBIANO
Hipopótamos del Magdalena Medio. Foto: EL COLOMBIANO

Entérese: Gobierno da vía libre para la “eutanasia” de hipopótamos en el Magdalena Medio: así esperan reducir 33 animales cada año

En Colombia hay cerca a 200 hipopótamos, según la cartera de Ambiente. Son considerados una especie invasora y desestabilizan los ecosistemas autóctonos. Sin control, se estima que la población de hipopótamos podría aumentar hasta los 500 para el año 2030, según el ministerio de Ambiente.

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Los hipopótamos colombianos tienen malformaciones debido a la endogamia, como una registrada en su boca, según Vélez. Llegaron al país por capricho de Escobar, que en 1980 introdujo cuatro ejemplares en su finca en el Magdalena Medio (centro-norte), convertida en un zoológico personal repleto de especies exóticas.

Las campañas de sacrificio y esterilización son difíciles y caras. La muerte de cada animal cuesta cerca a 14.000 dólares y las autoridades las iniciarán en el segundo semestre de 2026.

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Las esterilizaciones ascienden a cerca a 10.000 dólares cada una y tienen riesgos como la muerte de los veterinarios o de los animales debido a una reacción alérgica a la anestesia.

Se estima que la población de hipopótamos podría aumentar hasta los 500 para el año 2030 si no se controla su población, según el ministerio de Ambiente.

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Bloque de preguntas y respuestas

¿Qué es la “pobreza genética” en los hipopótamos de Colombia?
Se refiere a la baja diversidad de ADN. Al descender todos de apenas cuatro ejemplares traídos por Pablo Escobar, los animales se han reproducido entre familiares directos durante décadas, acumulando mutaciones y malformaciones físicas.
¿Cuántos hipopótamos hay actualmente y cuántos habrá en 2030?
Actualmente se estiman 200 ejemplares en libertad. Sin el plan de control que incluye sacrificios y esterilizaciones, la proyección es que la cifra ascienda a 500 individuos para el año 2030.
¿Cuándo iniciará el plan de sacrificio masivo?
Las autoridades ambientales tienen previsto comenzar con las jornadas de caza de control y eutanasia en el segundo semestre de 2026.
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