Tremendo susto en la autopista Medellín-Bogotá: familia de hipopótamos invadió la autopista en la noche

Una vez más en Antioquia, los hipopótamos son los protagonistas, y no precisamente por algo que favorezca a su especie. Durante el fin de semana pasado del 28 y 29 de marzo, en la autopista Medellín - Bogotá en jurisdicción de Puerto Triunfo, cerca a la Hacienda Nápoles, se presenció una escena tan llamativa como preocupante.
En medio de la noche, como cualquier peatón que va a cruzar una calle, había tres hipopótamos atravesados en la vía, quienes por fortuna fueron avistados por los conductores que transitaban a esa hora por allí. En un video que se publicó en redes sociales, se puede apreciar cómo los individuos caminan lentamente, con su paso característico, y de a poco se van orillando a borde de carretera, para incorporarse de nuevo a la zona verde contigua al pavimento.