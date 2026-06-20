La historia de Bartolo, el burro que le cambió el destino a este pueblo de Antioquia

Decir que un burro cambió la historia reciente de Titiribí suena como una de esas historias del realismo mágico que se le hubieran ocurrido a García Márquez. Pero este no es un suceso de la imaginación literaria. Es una realidad que ya quedó escrita en la historia legislativa de Colombia: el Congreso aprobó la denominada Ley Bartolo, que reconoce a este municipio del Suroeste antioqueño como la Capital Mundial de la Mula de Silla y vincula a la Nación a la celebración de sus 250 años de fundación.
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