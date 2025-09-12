Hogares de protección han atendido a 242 mujeres en riesgo grave o extremo de feminicidio en Antioquia

La persistencia de las violencias basadas en género sigue siendo uno de los problemas más urgentes en Antioquia. Según datos oficiales, entre el primero de enero el 31 de julio de 2025, la Línea 123 Mujer Antioquia atendió 23.784 casos, de los cuales se verificaron 7.588 como emergencias relacionadas con violencias y se priorizaron 211 por ser de riesgo crítico. La mayoría de las mujeres víctimas de esos hechos, con el 85,5% de ellos, proceden de municipios del Valle de Aburrá, sin contar a Medellín que tiene su propia línea para estas situaciones.
La compleja realidad por violencias de género en el departamento también queda evidenciada en registros como los entregados esta semana por la Secretaría de las Mujeres de Antioquia: entre enero de 2024 y lo corrido de 2025, acogieron a 242 mujeres en hogares de protección, lugares donde hacen todo para salvaguardar su vida, dignidad e integridad cuando están en riesgo grave o extremo de feminicidio y que también abre espacio para su grupo familiar primario cuando es necesario.
De las 242 mujeres atendidas, 73 se albergaron solas en dichos hogares y 169 lo hicieron con sus grupos familiares, lo que da un total de 570 personas beneficiarias de la estrategia. Asimismo, desde la secretaría detallaron que el 46% de esas mujeres en riesgo de feminicidio atendidas tiene edades entre los 18 y los 28 años y que el 44% proviene del Valle de Aburrá, de nuevo sin contar a Medellín.