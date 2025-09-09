Deportista de fútbol freestyle de Bello, Antioquia, denuncia que un hombre la acosa por redes desde 2017

En medio de la persistencia de las violencias basadas en género, una mujer de Bello denunció en los últimos días una situación de acoso que asegura sufrir desde 2017 de parte de un hombre que vive en otra ciudad del país, al que conoció ese año en un evento de fútbol freestyle, disciplina que ambos practican, en la que ella lleva 10 años y en la que es actual campeona nacional de Colombia y tercera en el ámbito sudamericano.
Juliana Jaramillo, también comunicadora social y creadora de contenido, señaló que tras conocer a Juan Carlos Iriarte quedaron en contacto. “Empezó mandándome canciones, vallenatos, cosas románticas; y él, al ver la negativa mía, empezó a tratarme mal. Al principio yo lo minimicé mucho. Y un día estábamos acá entrenando y él llegó de la nada y trajo algo que me quería dar, no se lo quise recibir. Entonces, nuevamente empezó el acoso sistemático en redes”, relata la mujer de 28 años.
Le puede interesar: “Nos quitaron a la mejor mamá”: familia clama justicia por feminicidio de María Aidé en Concordia, Antioquia
De acuerdo con la joven, empezó bloqueando al hombre, pero él habría creado múltiples perfiles para seguirle escribiendo en redes sociales, en WhatsApp y por correo electrónico, mensajes con insultos y amenazas. Juliana cuenta que en 2019 presentó la primera denuncia en la Fiscalía y entregó pruebas de los mensajes, pero que al tiempo cerraron el caso. “Él es una persona que aparece y desaparece. En 2024, nuevamente, empezó este acoso, crea perfiles denigrándome, diciendo que yo soy una prostituta, cosas superfuertes, por eso, yo hice público el caso”, agrega.
Fue entonces cuando la Secretaría de las Mujeres de Antioquia activó una ruta en el marco de la atención de emergencia, con la cual acompañan a las víctimas, según cada caso, en el acceso a derechos a protección, justicia y restablecimiento de la salud posterior a la ocurrencia de un hecho de violencia. A Juliana le brindaron información especializada para que reconociera los factores de riesgo y mecanismos de protección, lo que incluye saber cuáles son sus derechos en la ruta integral de atención ante las autoridades o instituciones competentes; le brindaron acompañamiento psicosocial y profesional para activar las rutas; remitieron su caso a la Estrategia de Atención a Mujer, Familia y Género (EMFAG); y solicitaron a la Policía seguimiento de llamadas telefónicas o acciones presenciales para verificar el estado de la mujer.