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Hospital de la UdeA activó plan para atender a heridos en el terremoto

En un trabajo conjunto con Savia Salud y la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia, la institución rehabilitó 180 camas para atender a los heridos.

  • El Hospital Alma Mater, de la Universidad de Antioquia, desplegó un plan para atender a los heridos por el terremoto en Colombia. FOTO: Manuel Saldarriaga Quintero
    El Hospital Alma Mater, de la Universidad de Antioquia, desplegó un plan para atender a los heridos por el terremoto en Colombia. FOTO: Manuel Saldarriaga Quintero
El Colombiano
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hace 3 horas
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El hospital de la Universidad de Antioquia, Alma Máter, señaló tener su infraestructura lista para atender a los heridos por el terremoto que sacudió al país este 10 de agosto.

El llamado del hospital se produce en medio de la incertidumbre y la alta congestión que se vive en Medellín y otras ciudades del país, muchas de ellas ya con su capacidad sanitaria al límite.

Jaime Alonso Restrepo, director del Hospital Alma Máter, señaló que desde esa institución se hizo una convocatoria amplia para poner ese complejo al servicio de los lesionados y de su recuperación.

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Dicha convocatoria no solo incluye un trabajo coordinado con Savia Salud y los demás hospitales de la ciudad, para remitir y recibir correctamente a los afectados, sino también a la comunidad de la Facultad de Medicina de la universidad.

“He hecho una convocatoria y, junto con Savia Salud y la red hospitalaria del departamento de Antioquia, nos estamos preparando no solamente para atender a los pacientes –como lo estamos haciendo a través del sistema de referencia y contrarreferencia–, sino en aquella etapa de recuperación de los procesos ambulatorios y todos los procesos de hospitalización”, dijo.

En el caso de la Facultad de Medicina, el directivo señaló que se hizo un llamado a todas las áreas del conocimiento para que los egresados se sumen a ayudar en la atención.

Restrepo recordó que esa institución viene de una grave crisis financiera, que a comienzos de este año le representó traumatismos en el pago de los salarios de su personal.

Sin embargo, apuntó que, en medio de una colaboración que se hizo con la EPS Savia Salud, se empezaron a rehabilitar servicios que se habían suspendido transitoriamente.

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Hoy contamos con 180 camas aproximadamente para disponerlas a disposición de la emergencia”, apuntó, agregando que la institución también se está reabasteciendo de insumos médicos gracias al apoyo de las EPS Savia Salud.

Hospitales ya vienen al límite

Aunque Medellín y Antioquia hacen parte de las zonas que menos pérdidas humanas tuvieron en el terremoto –el saldo de las autoridades daba cuenta de solamente una persona fallecida y 12 con lesiones no críticas– la red hospitalaria local es clave para atender a los heridos de departamentos vecinos como Chocó y otros que ya tienen su red colapsada.

Ante este escenario, la emergencia generó preocupación en el sistema, dado que desde hace algunos días varias instituciones ya han elevado señales de alerta por tener sus servicios desbordados.

Desde el pasado 5 de agosto, el Hospital San Vicente Fundación, uno de los de mayor nivel de complejidad del departamento, alertó que su servicio de urgencias para adultos tenía una sobreocupación del 300%.

Por esos mismos días, la Clínica CES señaló que tenía igualmente una sobreocupación del 176%, mientras la Clínica El Rosario alertó que sus tiempos de espera se estaban alargando ostensiblemente.

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Desde el pasado 10 de agosto, pocas horas después del terremoto, la Gobernación de Antioquia declaró la alerta roja hospitalaria, esto con el objetivo de utilizar con máxima eficiencia la capacidad de la red hospitalaria en medio de la emergencia.

En medio de esta situación, las autoridades le hicieron un llamado a la ciudadanía para hacer un uso responsable de las urgencias de alto nivel de complejidad; es decir, solo asistir a los hospitales especializados en los casos en los que corra gran riesgo la vida y dirigirse a los servicios de consulta primaria cuando la situación de salud lo permita.

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