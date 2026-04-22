Capturado alias El Mono por reclutar menores para las disidencias de las Farc

La Fiscalía judicializó a Jefferson Sánchez Correa, alias El Mono, señalado de reclutar niños, niñas y adolescentes para las disidencias de las Farc en el oriente del país, a partir de denuncias de comunidades indígenas y poblaciones vulnerables en Guaviare y Vaupés.
Según la investigación, Sánchez Correa, presunto integrante del frente Iván Ríos, habría contactado a menores desde marzo de 2022, perfilando a las víctimas, e identificando sus entornos familiares y educativos para luego persuadirlos de unirse al grupo armado mediante engaños, ofrecimientos económicos o amenazas.
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