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Pánico en Bogotá: hombres en moto atacaron vehículo de candidata a la Contraloría

El atentado ocurrió en el occidente de Bogotá. La aspirante al ente de control se desplazaba con su hija.

  • Elvia Isabel Otero, aspirante a la Contraloría General de la Nación, sufrió atentado en la capital. Foto: redes sociales
    Elvia Isabel Otero, aspirante a la Contraloría General de la Nación, sufrió atentado en la capital. Foto: redes sociales
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 2 horas
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Un ataque armado en el sector de Ciudad Salitre, en el occidente de Bogotá, se registró este miércoles contra el vehículo blindado en el que se movilizaba Elvia Isabel Otero, aspirante a la Contraloría General de la Nación.

El incidente ocurrió aproximadamente entre las 5:00 p. m. y las 5:45 p. m. en la intersección de la calle 25 con carrera 69, en la localidad de Fontibón.

Lea también: Denuncian a candidata a contralora por golpiza y maltrato contra una escolta de la UNP

De acuerdo con las autoridades, Otero, de 65 años, se desplazaba en una camioneta blanca de la Unidad Nacional de Protección (UNP) en compañía de su hija. El ataque se produjo cuando el vehículo llegó a una peluquería donde la aspirante tenía una cita; y, antes de que pudiera descender, dos hombres en una motocicleta interceptaron el automotor y abrieron fuego.

Según información recopilada por medios locales, transeúntes vivieron momentos de pánico al escuchar la ráfaga de disparos. Los proyectiles impactaron el vidrio lateral derecho y la puerta delantera del vehículo, algo que desencadenó la reacción inmediata del esquema de seguridad, que realizó al menos dos disparos para repeler la agresión, algo que generó un intercambio de fuego que obligó a los sicarios a huir en contravía.

Pese a la intensidad del ataque, las autoridades confirmaron que no se registraron personas heridas ni víctimas fatales. Tanto Elvia Isabel Otero como su hija resultaron ilesas gracias a la intervención de sus protectores y al blindaje de la camioneta.

La Policía Metropolitana de Bogotá ha informado el inicio de la recolección de pruebas y la revisión de cámaras de seguridad en la zona para identificar a los responsables y su ruta de escape. No se descarta que el móvil del atentado esté vinculado a la aspiración de Otero al cargo de contralora general.

¿Quién es Elvia Isabel Otero?

Según información revelada por la Contraloría, es abogada especialista en derecho administrativo. Anteriormente, se desempeñó en esa entidad como directora de la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata (Diari), una unidad técnica creada para vigilar que se haga una utilización óptima de los recursos públicos en tiempo real mediante tecnología de punta.

Dentro de la Contraloría, la Diari es considerada como su “cerebro digital” ya que utiliza inteligencia artificial, análisis de datos y georreferenciación con el fin de detectar riesgos de corrupción antes de que el dinero se pierda, según ha explicado el ente de control.

Otero también se ha desempeñado como subdirectora del CTI y asesora de despacho de la Procuraduría General de la Nación. También pasó por la Fiscalía General de la Nación, allí enfrentó señalamientos de la excongresista Aida Merlano por un presunto soborno de 800 millones de pesos para recibir información de un montaje judicial que se había realizado.

La abogada se desempeñó en el actual gobierno como directora de Responsabilidad Social de la Auditoría General de la República, donde estuvo hasta diciembre de 2025.

Siga leyendo: Aída Merlano había señalado a nueva funcionaria de la Contraloría de pedirle $800 millones

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