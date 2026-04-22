Supersalud acatará fallo que suspende intervención a Coosalud EPS y pide aclaración

El superintendente Nacional de Salud (e), Jaime Hernán Urrego, informó que su despacho acatará el fallo judicial que ordena la suspensión provisional de la medida de intervención a Coosalud.
Así lo comunicó el funcionario, al asegurar que ya fue citada una reunión con el objetivo de garantizar una entrega ordenada.
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“Para ello, se citó una reunión con diferentes actores, incluyendo a la Procuraduría General de la Nación, a la Contraloría General de la República, al agente interventor y a un equipo de esta Superintendencia, con el fin de realizar un plan de trabajo que permita preparar toda la información que se requiere para hacer una entrega ordenada, responsable y completa a quien corresponda”, indicó el superintendente.