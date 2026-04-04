La historia de la iglesia en Concepción, Antioquia, por la que “demandaron” a Dios, ¿cómo luce ahora?

En el municipio de Concepción, ubicado en el Oriente antioqueño, existe una iglesia muy particular no solo por su estructura, sino también porque fue por ese templo por el que demandaron a Dios y a las ánimas del purgatorio.
No es un relato mágico; fue un juicio real que contó con la participación del abogado Ramón Alcides Valencia, quien se presentó ante un juez para “quitarle” al Todopoderoso la titularidad de la iglesia y lograr que se convirtiera en un Bien de Interés Cultural de la Nación.
Todo comenzó el 06 de junio de 1860, cuando doña Nepomucena Osorio donó el terreno porque quería salvarse del “fuego del infierno”. Sin embargo, la hacendada antioqueña dejó las escrituras a nombre de “Nuestro Amo y la Cofradía de las Ánimas”. La titularidad nunca cambió y en ese lugar se levantó la Iglesia de Nuestra Señora de la Inmaculada Concepción.
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Con el tiempo, la edificación se fue deteriorando ante la mirada de los creyentes, quienes hicieron todo tipo de esfuerzos para reparar la capilla, reconstruida en 1999, ya que cada vez que había un aguacero el templo se inundaba y amenazaba con convertirse en una ruina total. Pero había un problema: los habitantes no estaban autorizados para modificar o intervenir la estructura debido a su titularidad.
Esto llevó a que el padre Humberto Hincapié acudiera al Ministerio de Cultura para solicitar autorización de intervención, pero todo fue en vano, pues la respuesta seguía siendo la misma: estaba a nombre de Dios y las ánimas del purgatorio.