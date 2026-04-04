La historia de la iglesia en Concepción, Antioquia, por la que “demandaron” a Dios, ¿cómo luce ahora?

Esto llevó a que el padre Humberto Hincapié acudiera al Ministerio de Cultura para solicitar autorización de intervención, pero todo fue en vano, pues la respuesta seguía siendo la misma: estaba a nombre de Dios y las ánimas del purgatorio.

Con el tiempo, la edificación se fue deteriorando ante la mirada de los creyentes, quienes hicieron todo tipo de esfuerzos para reparar la capilla, reconstruida en 1999, ya que cada vez que había un aguacero el templo se inundaba y amenazaba con convertirse en una ruina total. Pero había un problema: los habitantes no estaban autorizados para modificar o intervenir la estructura debido a su titularidad.

Todo comenzó el 06 de junio de 1860, cuando doña Nepomucena Osorio donó el terreno porque quería salvarse del “fuego del infierno”. Sin embargo, la hacendada antioqueña dejó las escrituras a nombre de “Nuestro Amo y la Cofradía de las Ánimas”. La titularidad nunca cambió y en ese lugar se levantó la Iglesia de Nuestra Señora de la Inmaculada Concepción.

No es un relato mágico; fue un juicio real que contó con la participación del abogado Ramón Alcides Valencia , quien se presentó ante un juez para “quitarle” al Todopoderoso la titularidad de la iglesia y lograr que se convirtiera en un Bien de Interés Cultural de la Nación.

En el municipio de Concepción, ubicado en el Oriente antioqueño, existe una iglesia muy particular no solo por su estructura, sino también porque fue por ese templo por el que demandaron a Dios y a las ánimas del purgatorio.

“El párroco fue al Ministerio de Cultura para solicitar un auxilio que le sirviera para reparar el templo y allá le exigieron que presentara un documento donde se estableciera la titularidad del bien inmueble, y dijo que él era el representante de las ánimas y de nuestro amo. No obtuvo una buena respuesta y, un poquito preocupado, me preguntó: ‘¿qué se podía hacer?’ Le dije que podíamos demandar en un proceso de pertenencia, a los que figuraban como dueños y empezamos ese proceso”, dijo a EL COLOMBIANO Ramón Alcides Valencia Aguilar.

Como última alternativa, el sacerdote buscó a Valencia para que lo representara en lo que ya era un asunto jurídico iniciado el 27 de mayo del 2011 con el fin de demandar a “Nuestro Amo y a las Ánimas”. El abogado y el sacerdote tenían que interponer este recurso para poder que el terreno y el inmueble quedara a nombre de la parroquia.

Durante la audiencia, el juez pidió interrogar al párroco Carlos Andrés Cataño para preguntarle si sabía en dónde estaban los demandados, pero este respondió que Dios estaba en el cielo y las ánimas en el purgatorio.

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La estrategia implementada por el abogado Ramón Alcides Valencia surtió efecto, y el 28 de septiembre del 2012, el Juzgado Primero Civil del Circuito de Rionegro emitió una sentencia a su favor, con el fin de cambiar la titularidad bajo una figura jurídica conocida como pertenencia extraordinaria adquisitiva de dominio y dejando sin efecto la voluntad de Nepomucena Osorio.

Esto permitió que se invirtieran cerca de 2 mil millones de pesos en la Iglesia de Nuestra Señora de la Inmaculada Concepción con recursos del Ministerio de Cultura, la Gobernación de Antioquia, la Fundación Ferrocarril y el municipio.

Víctor Ubeimar Gutiérrez Zapata, quien hoy es el párroco, expresó a Semana que valió la pena ese proceso jurídico porque ahora la iglesia “se encuentra en condiciones muy óptimas”. Con el dinero se logró intervenir el techo y luego el frontis, que es una torre de más de 60 años recubierta de granito.

“El granito meteorizó el ladrillo y hubo que retirar esa parte. Estamos en una etapa en la que solo falta pintar y hacer algunos retoques; estamos en un muy buen momento. Celebramos esto como una victoria de Cristo sobre la muerte”, explicó el padre Víctor Ubeimar Gutiérrez Zapata, al tiempo que hizo una invitación a los fieles para que visiten esta iglesia durante la Semana Santa.

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