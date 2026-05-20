Caso Yulixa Toloza: cinco veces ha hundido el Congreso ley para regular clínicas estéticas

Colombia sigue conmocionada por el asesinato de Yulixa Toloza, la mujer de 52 años que desapareció luego de someterse a una lipólisis en un centro estético que operaba sin permisos en el sur de Bogotá, caso que deja hasta el momento cinco personas capturadas.
El hecho volvió a encender las alarmas sobre los riesgos de practicarse procedimientos estéticos en lugares que no cuentan con las condiciones sanitarias ni las autorizaciones legales necesarias para operar.
Las autoridades advirtieron que en Bogotá han sido identificados al menos 200 centros clandestinos, una cifra que preocupa por el aumento de establecimientos informales que ofrecen cirugías y tratamientos invasivos sin controles adecuados.
Lea también: Capturaron en Venezuela a los tres presuntos responsables en la muerte de Yulixa Toloza
De hecho, este tema fue discutido durante el debate ‘Colombia Decide su Salud’ de Noticias Caracol, realizado este martes, donde algunos candidatos presidenciales expusieron propuestas para prevenir nuevos casos y reforzar la vigilancia sobre este tipo de negocios.
Los grandes ausentes, como ha sido en otros escenarios de debate, fueron los candidatos Iván Cepeda y Abelardo De la Espriella.
Paloma Valencia aseguró que actualmente existe una supervisión estricta sobre los establecimientos legales, pero advirtió que persisten grandes vacíos frente a los centros clandestinos.