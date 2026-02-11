Enviaron a la cárcel implicados en el asesinato de conductor antioqueño: ¿qué hay detrás del crimen?

El homicidio de Roger Enrique Díaz Jiménez, de 42 años, conductor de plataformas digitales, ha generado el rechazo de todo el gremio de conductores en Antioquia. El hombre fue hallado sin vida con múltiples heridas causadas por arma blanca en la tarde del viernes 6 de febrero en la vereda Pie de Cuesta, zona rural de San Jerónimo, occidente del departamento.

Las investigaciones, adelantadas por una fiscal de la Unidad de Reacción Inmediata (URI), indican que la víctima habría sido contactada para prestar un servicio de transporte desde Medellín hacia San Jerónimo. Durante el recorrido, el conductor fue atacado y posteriormente su cuerpo fue arrojado en la vereda Piedecuesta.

Un mayordomo de una finca cercana relató que observó la llegada de un vehículo pequeño de color gris, del que descendieron cuatro personas. Según su testimonio, los sujetos manifestaron pertenecer a un grupo armado ilegal antes de abandonar el cuerpo y huir en el carro de la víctima.

Horas después, las autoridades activaron un “plan candado” sobre la antigua vía al mar y lograron interceptar el vehículo en el barrio Robledo, en Medellín. En el automotor fueron capturadas estas cuatro personas (tres hombres y una mujer) y se hallaron los documentos del conductor asesinado.

Los capturados fueron identificados como Juan Darío Úsuga Goez, Andrés Grisales Carmona, Kevin Alexander Castro Ramírez y Valeria Isabel Deluque Niño. La Fiscalía les imputó los delitos de homicidio y hurto calificado, ambas conductas agravadas. En audiencias concentradas no aceptaron los cargos y un juez les impuso medida de aseguramiento en centro carcelario.

El crimen generó rechazo por parte de la Agremiación Colombiana de Conductores de Plataformas (Acopla), que advirtió que este caso se suma a una preocupante cadena de hechos violentos contra conductores en el departamento. La organización exigió celeridad en el proceso judicial y mayores garantías de seguridad para quienes trabajan en aplicaciones de transporte.