Diego Pescador y Nairo brillan en el Tour de Omán: así han sido sus actuaciones

El joven corredor quindiano Diego Pescador ya comenzó a dar frutos en el Movistar Team, escudería donde el veterano Nairo Quintana sigue dando batalla frente a las nuevas promesas del ciclismo mundial.
En un ciclismo actual que exige resultados inmediatos y donde muchos jóvenes ven frustrados sus sueños por la presión de Europa, Pescador demuestra tener la fortaleza mental y física para sostenerse en la élite. El escalador nacido en Quimbaya, quien llegó al equipo español en 2025 tras su paso por el GW Shimano, logró este miércoles su primer gran éxito al consagrarse campeón de los jóvenes en el Tour de Omán (UCI Asia Tour).
