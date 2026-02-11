Diego Pescador y Nairo brillan en el Tour de Omán: así han sido sus actuaciones

El joven corredor quindiano Diego Pescador ya comenzó a dar frutos en el Movistar Team, escudería donde el veterano Nairo Quintana sigue dando batalla frente a las nuevas promesas del ciclismo mundial. En un ciclismo actual que exige resultados inmediatos y donde muchos jóvenes ven frustrados sus sueños por la presión de Europa, Pescador demuestra tener la fortaleza mental y física para sostenerse en la élite. El escalador nacido en Quimbaya, quien llegó al equipo español en 2025 tras su paso por el GW Shimano, logró este miércoles su primer gran éxito al consagrarse campeón de los jóvenes en el Tour de Omán (UCI Asia Tour). Le puede interesar: “Aprende rápido”: Diego Pescador se postula como el “heredero” de Nairo en el Movistar, ¿llegará a la cúspide?

Así ha sido el rendimiento de Diego Pescador

Pescador, de 21 años, mostró su calidad en la etapa reina con final en la mítica cima de Jabal Al Akhdhar (Green Mountain). Su rendimiento en el ascenso le permitió asegurar el primer cajón del podio sub-25, superando por 13 segundos al noruego Martin Tjøtta (Uno-X Mobility) y por 14 al francés Louis Rouland (Cofidis). “Terminamos muy bien este Tour de Omán, una carrera muy bonita. Teníamos expectativas altas y estuvimos cerca en la general. Lo importante es que seguimos sumando experiencia; estoy feliz por la actuación del equipo”, afirmó Pescador tras la competencia. En la clasificación general, Diego finalizó en la octava posición, a 53 segundos del campeón, el italiano Christian Scaroni (XDS Astana Team). Este resultado representa su tercer top-10 de la temporada, tras ser noveno en el Trofeo Andratx y segundo en la Classica Camp de Morvedre.

La vigencia de Nairo Quintana

Por su parte, Nairo Quintana demostró que a sus 36 años mantiene la ambición intacta. El boyacense fue el mejor colombiano en la general, ubicándose en la séptima casilla, apenas un segundo por delante de Pescador. “El final de etapa fue muy duro y agresivo. Se rodó muy rápido en el llano, pero las fuerzas estuvieron niveladas y logramos terminar entre los diez primeros”, aseguró Nairo, quien ya suma 15 temporadas compitiendo en Europa. Su próximo reto será el UAE Tour, que inicia este 16 de febrero.

Quintana, campeón del Giro de Italia, de la Vuelta a España y tres veces podio del Tour de Francia, aplaude lo hecho por Pescador, de quien ha dicho que es un gran escalador. “Tiene que seguir aprendiendo, tiene que seguir creciendo, que eso es el proceso de todo”.