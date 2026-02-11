Intento de requisa policial dejó un presunto delincuente muerto y dos policías lesionados en Aranjuez, Medellín

Una requisa de rutina a una motocicleta, en el barrio Aranjuez, en el nororiente de Medellín, terminó en un tiroteo que dejó heridos a dos miembros de la policía y a un supuesto delincuente muerto. Las autoridades lograron detener a otro supuesto delincuente que viajaba en la motocicleta interceptada. Eran las 9:42 de la noche del pasado martes en la carrera 47 con la calle 69. Los uniformados detuvieron a los dos motorizados, luego de una persecución en la que fueron interceptados. Cuando los policías les solicitaron los documentos para la requisa, el pasajero de la moto desenfundó su arma de fuego y le disparó al subintendente Rafael Calixto Barros, de 41 años.

“Al impartir la orden de pare con el propósito de realizar un registro preventivo, uno de los sujetos accionó un arma de fuego contra los policías, causándoles heridas”, señalaron desde la Policía Metropolitana mediante un comunicado. Fue entonces cuando los uniformados reaccionaron con sus armas de dotación, disparándole a la persona que comenzó con el ataque, provocándole lesiones que lo dejaron malherido. Esta persona continuó con su escapatoria, corriendo calles abajo hasta desplomarse una cuadra después. Entérese: Enviaron a la cárcel implicados en el asesinato de conductor antioqueño: ¿qué hay detrás del crimen? Cuando los uniformados llegaron al sitio, se encontraron con que esta persona había fallecido. Al lado de su cuerpo encontraron un revólver calibre 38, el cual habría accionado contra los dos agentes que lo interceptaron.

Del fallecido no hay datos, pues no le encontraron documentos para poder identificarlo en el sitio. Solo trascendió que tendría entre 25 y 30 años, pero el nombre y demás datos de arraigo quedarán en manos de Medicina Legal, hasta donde llevaron el cuerpo. Así mismo, el otro policía, el patrullero Yusleyder Alberto Rodríguez Ceballos, de 36 años, sufrió una herida en el glúteo. Aún con esta lesión, detuvo a Diego Alejandro Zamudio Amaya, de 19 años, quien iría conduciendo la motocicleta interceptada, para responder por los delitos de tentativa de homicidio y violencia contra servidor público. Le puede interesar: ¿Es el mismo? En Medicina Legal apareció cuerpo del hombre que sería responsable de matar a una mujer en Peque Los agentes del CTI de la Fiscalía realizaron las inspecciones judiciales de este caso, tanto del cuerpo sin vida como del resto de la escena y de los vehículos implicados en este hecho delictivo, razón por la que cerraron la calle más de dos horas. Ambos agentes de la Policía Metropolitana fueron trasladados a un centro asistencial cercano para ser atendidos por sus lesiones. El patrullero Rodríguez Ceballos es valorado por los médicos y su condición es estable, mientras que el subintendente Calixto Barrios permanece hospitalizado debido a que el impacto de bala ingresó por su maxilar izquierdo y le salió por la oreja.