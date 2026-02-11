Intento de requisa policial dejó un presunto delincuente muerto y dos policías lesionados en Aranjuez, Medellín

Una requisa de rutina a una motocicleta, en el barrio Aranjuez, en el nororiente de Medellín, terminó en un tiroteo que dejó heridos a dos miembros de la policía y a un supuesto delincuente muerto. Las autoridades lograron detener a otro supuesto delincuente que viajaba en la motocicleta interceptada.
Eran las 9:42 de la noche del pasado martes en la carrera 47 con la calle 69. Los uniformados detuvieron a los dos motorizados, luego de una persecución en la que fueron interceptados. Cuando los policías les solicitaron los documentos para la requisa, el pasajero de la moto desenfundó su arma de fuego y le disparó al subintendente Rafael Calixto Barros, de 41 años.