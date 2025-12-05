Por fin: la Plaza de Mercado de Bello está lista y a la espera de dotación para entrar en servicio en enero próximo

Después de casi cinco años en los que iban y venían promesas ante una de las obras públicas más importantes de Bello, la renovada Plaza de Mercado, la alcaldía confirmó que ya está al 100%. Con una inversión cercana a los $33.000 millones por parte del municipio y la Gobernación de Antioquia, distribuidos en dos fases, por fin puede decirse que los comerciantes tendrán, de nuevo y mejorado a partir de enero, el espacio que una vez disfrutaron y tanto anhelaban.
Gracias a la adición presupuestal aprobada en 2024 por el Concejo de Bello, que se firmó por $8.000 millones, fue que se destrabó la terminación de la obra. Eso permitió finalizar los trabajos de infraestructura y llevar a cabo las acciones complementarias de urbanismo alrededor de la plaza. Lo único que esperan para anunciar su apertura oficial, según la alcaldesa Lorena González, es una dotación departamental para los venteros que consta de neveras, enfriadores, vitrinas, extintores, camillas y la instalación de cámaras de seguridad y señalética. Esta llegaría en enero.
“Estamos en un proceso con la Gobernación para la dotación de la plaza: $2.198 millones pondrán ellos y nosotros $230 millones”, dijo.
González dijo que querían que los comerciantes se incorporaran a la Plaza de Mercado este mismo mes, pero que fueron ellos quienes mejor decidieron esperar el inicio de 2026 para establecerse una vez reciban la dotación.