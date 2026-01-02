Esta sería la causa del incendio en el Cerro Quitasol, en Bello, que lleva tres días ardiendo

Más de 60 horas, y contando, completa el incendio de grandes proporciones en el Cerro Quitasol, ubicado en el municipio de Bello, después de originarse el martes 30 de diciembre de 2025 a las 9:00 p. m. aproximadamente. Desde el primer llamado, múltiples unidades del Cuerpo de Bomberos del municipio, con ayuda de la Defensa Civil, el Ejército y la Policía Nacional, atienden la emergencia, la cual no ha sido controlada en su totalidad debido a las condiciones meteorológicas adversas como los fuertes vientos.

Lea más: Voraz incendio en Rionegro dejó al menos cuatro inmuebles afectados

Si bien no se ha determinado una causa exacta de la conflagración, las investigaciones preliminares señalan que, al parecer, una fogata habría sido la que propició el incendio, lo que deja entrever que, algunos, aún no son conscientes de los daños forestales y ambientales que pueden acarrear este tipo de acciones.