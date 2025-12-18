Paro armado del ELN dejó pérdidas por más de $3.000 millones para gremio transportador en Antioquia

El paro armado emprendido por el ELN en varias zonas del país dejó un saldo de $3.000 millones en pérdidas para las empresas dedicadas al transporte terrestre de pasajeros. El cálculo lo entregó la Asociación de Transportadores de Pasajeros (Atpa), desde donde además de esas afectaciones económicas denunciaron la zozobra que hoy aqueja a ese gremio por la situación de seguridad en el país. Le puede interesar: Ejército frustró atentado del ELN en el Norte de Antioquia y capturó a dos de sus integrantes La jornada de violencia del ELN comenzó a las 6:00 de la mañana del domingo 14 de diciembre y se extendió hasta el miércoles 17 de diciembre, por un periodo de 72 horas.

La acción abarcó por lo menos 13 departamentos, incluyendo Cauca, Valle del Cauca, Nariño, Norte de Santander, Cesar, La Guajira, Chocó y Antioquia. Al final de la jornada, el balance dio cuenta de por lo menos cinco personas fallecidas, incluidos dos oficiales de la Policía, y varias acciones terroristas, como por ejemplo la detonación de artefactos explosivos en un peaje en la vía entre Bucaramanga y Barrancabermeja. Lea también: En Valdivia, Antioquia, ELN baleó un camión e hirió a un menor de edad En Antioquia, el caso más grave vino por cuenta de la quema de un bus en la vía hacia la Costa a la altura del municipio de Valdivia.

En este último caso trascendió que el vehículo afectado pertenecía a la empresa Expreso Brasilia, que fue atacado cuando se movilizaba a la altura del sector La Paulina, durante la noche del pasado domingo 14 de diciembre. En medio de esta situación de zozobra, Samir Echeverri, director ejecutivo de la Asociación de Transportadores de Pasajeros (ATPA), señaló que durante los días que duró el paro del ELN las empresas tuvieron que suspender todas sus operaciones hacia Chocó, justo en una temporada en la que el promedio diario de buses despachados es aproximadamente de 30 yendo y viniendo. Siga leyendo: Paro armado del Eln ya golpea al transporte de carga y pasajeros en Colombia; estas son las afectaciones y cierres viales “Eso se deja de percibir dentro de las empresas y se convierte en pérdidas económicas, porque hay que seguir pagando parqueaderos, el salario de los conductores, los arrendamientos, servicios y todo lo que eso conlleva”, denunció el líder gremial, apuntando además que el valor del vehículo incendiado en Valdivia ascendería aproximadamente a $1.300 millones.