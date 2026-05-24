Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

Filtran posible acuerdo de paz entre Irán y EE. UU.: suspendería sanciones y abriría Ormuz

El posible pacto dejaría el programa nuclear para negociaciones posteriores, según medios iraníes.

  • FOTO NurPhoto via AFP
    FOTO NurPhoto via AFP
Leonardo Bautista Romero
Leonardo Bautista Romero

Tendencias

hace 2 horas
bookmark

Irán y Estados Unidos están ultimando un memorando de entendimiento que contemplaría la suspensión temporal de las sanciones petroleras contra Teherán, la liberación parcial de fondos iraníes bloqueados en el exterior y el alivio progresivo de las restricciones en el estrecho de Ormuz, según reportaron este domingo medios iraníes.

El presidente Donald Trump confirmó la noche del sábado que se negocian los aspectos finales de un acuerdo para poner fin a las hostilidades, y el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, que actúa como mediador, anunció que Islamabad espera albergar una nueva ronda de diálogo “muy pronto”.

La agencia Tasnim, vinculada a la Guardia Revolucionaria iraní, informó que el posible pacto prioriza el fin de la guerra en todos los frentes, incluido el Líbano.

Uno de los puntos centrales del borrador es la situación en el estrecho de Ormuz, bloqueado por Irán desde el inicio del ataque de Estados Unidos e Israel el 28 de febrero. Washington respondió imponiendo un cerco naval sobre puertos y buques iraníes desde el 13 de abril.

El acuerdo contempla la recuperación gradual del volumen de tránsito marítimo existente antes del conflicto, aunque no un retorno completo al estado previo a la guerra. “Lo que contemplaría el posible acuerdo no sería una vuelta completa al estado previo, sino únicamente la recuperación del volumen de tránsito de buques existente antes del conflicto”, señaló una fuente citada por Tasnim.

A cambio, Estados Unidos se comprometería a suspender temporalmente las sanciones petroleras y a liberar parte de los activos iraníes congelados en el exterior desde la primera fase del acuerdo, como condición para la entrada en vigor del memorando.

El programa nuclear, aplazado

El punto más delicado de las negociaciones es el nuclear. La agencia Fars, también cercana a la Guardia Revolucionaria, reportó citando fuentes anónimas que el borrador del posible acuerdo no incluye ninguna cláusula sobre compromisos nucleares iraníes.

Todos los asuntos relacionados con el programa nuclear habrían sido aplazados a unas negociaciones de 60 días posteriores a la firma del acuerdo de paz.

Eso significa que Irán no asumiría en este primer pacto ningún compromiso para entregar sus reservas de uranio enriquecido ni para cerrar sus instalaciones nucleares, dos condiciones que Washington había planteado como exigencias centrales.

La cuestión nuclear queda así como el principal escollo pendiente para una resolución más amplia del conflicto.

Lea también: Irán para ‘dummies’: las claves para entender el conflicto en Medio Oriente

El optimismo de ambas partes contrasta con la complejidad de los asuntos en juego. Trump afirmó el sábado que los detalles finales del acuerdo se anunciarán próximamente, sin precisar fechas. Pakistán, que ha jugado un papel de intermediario en las conversaciones, ratificó su disposición a seguir facilitando el diálogo.

El conflicto entre Estados Unidos e Irán, que escala desde el ataque del 28 de febrero, ha tenido consecuencias directas sobre el tráfico marítimo global.

El estrecho de Ormuz es uno de los puntos de paso más estratégicos del mundo para el transporte de petróleo, pues por allí circula aproximadamente el 20% del comercio mundial de crudo.

Su bloqueo parcial ha generado presión sobre los mercados energéticos internacionales desde el inicio de las hostilidades.

La agencia EFE, que reportó los detalles del posible acuerdo, precisó que tanto los términos del memorando como los plazos de implementación están sujetos a cambios en las negociaciones en curso.

Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí.

Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos