Filtran posible acuerdo de paz entre Irán y EE. UU.: suspendería sanciones y abriría Ormuz

Irán y Estados Unidos están ultimando un memorando de entendimiento que contemplaría la suspensión temporal de las sanciones petroleras contra Teherán, la liberación parcial de fondos iraníes bloqueados en el exterior y el alivio progresivo de las restricciones en el estrecho de Ormuz, según reportaron este domingo medios iraníes.
El presidente Donald Trump confirmó la noche del sábado que se negocian los aspectos finales de un acuerdo para poner fin a las hostilidades, y el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, que actúa como mediador, anunció que Islamabad espera albergar una nueva ronda de diálogo “muy pronto”.