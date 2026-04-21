Inpec ordenó trasladar al exalcalde de Bello, Óscar Pérez, a la cárcel de Itagüí

El exalcalde de Bello, Óscar Andrés Pérez, fue trasladado a la cárcel de Itagüí por orden del Inpec.
Según quedó formalizado en una resolución emitida por ese instituto este lunes 20 de abril, un total de cuatro reclusos fueron reubicados en ese penal de máxima seguridad del sur del Valle de Aburrá.
Además de Pérez, dentro de ese grupo de cuatro trasladados también aparecen el exalcalde de Hispania, Juan David Benjumea; el exjuez Jairo de Jesús Giraldo, condenado por concierto para delinquir agravado y prevaricato por acción; y Javier Mauricio Sabogal Jaramillo, exdirectivo de la EPS Saludcoop condenado por estafa, fraude procesal y falsedad en documento privado.
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La decisión se tomó luego de una encendida polémica entre el exmandatario local y el senador de la Alianza Verde, León Fredy Muñoz, quien desde hace varios meses venía presionando públicamente al Inpec para que ordenara la medida.
A través de varias publicaciones realizadas en sus redes sociales, el parlamentario integrante de la coalición de gobierno señaló al exalcalde de estar presuntamente realizando reuniones políticas en ese penal del orden departamental.