Nelson Velásquez sería investigado por enriquecimiento ilícito tras parranda en cárcel de Itagüí

La Fiscalía abrió una indagación contra el cantante Nelson Velásquez por el delito de enriquecimiento ilícito en medio de la investigación por la rumba en la cárcel de Itagüí.

De manera paralela, el ente acusador inició otra investigación por prevaricato por omisión y emitió órdenes de policía judicial, según informó 6AMW.

Caracol Radio dio a conocer que la Dirección Especializada contra el Crimen Organizado le compulsó copias a la Dirección contra las Finanzas Criminales para que investigue a Velásquez.

En el marco de este caso, las autoridades ya emitieron órdenes de policía judicial y realizaron diversas inspecciones, con el fin de recolectar elementos materiales probatorios que permitan establecer si existen fundamentos para abrir una investigación formal.

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En paralelo, también abrió una investigación por prevaricato por omisión contra los funcionarios que habrían permitido el ingreso irregular del cantante y su equipo al centro penitenciario.

La principal hipótesis de las autoridades apunta a que los recursos utilizados para pagar el show podrían provenir de actividades ilícitas de estructuras criminales del Valle de Aburrá.

Los hechos se remontan al pasado 8 de abril, cuando se llevó a cabo la fiesta en uno de los pabellones de la cárcel de máxima seguridad de Itagüí, donde permanecen recluidos reconocidos jefes criminales como alias Douglas, ‘Vallejo’, ‘Tom’ y ‘Carlos Pesebre’, algunos de ellos vinculados a los procesos de diálogo en el marco de la política de “paz total”.

Según fuentes, la celebración habría tenido como propósito conmemorar el cumpleaños de Paulo Andrés Torres Flórez, alias ‘Pocho’, así como la posible salida de prisión de Sebastián Murillo, alias Lindolfo.

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Imágenes conocidas públicamente evidencian cómo el cantante ingresó al penal junto a su equipo para ofrecer un concierto, en medio de una fiesta en la que también hubo consumo de licor, incluyendo whisky, aguardiente, tequila y vino, elementos prohibidos dentro de estos establecimientos.

La investigación de la Fiscalía se desarrolla en dos frentes. Por un lado, busca establecer la responsabilidad de los funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario que habrían facilitado el ingreso de los artistas.

Por otro, indaga el origen de los recursos que financiaron el evento. Como parte de las acciones, agentes judiciales realizaron una inspección en el centro carcelario para recolectar pruebas.

Además, el Gobierno Nacional, encabezado por el presidente Gustavo Petro, ordenó el traslado de varios de los capos involucrados a cárceles en Bogotá.

En paralelo, el Inpec expidió la Resolución 2627 del 10 de abril, mediante la cual separó temporalmente de sus cargos a 11 funcionarios mientras avanzan las investigaciones sobre este nuevo escándalo en el sistema penitenciario colombiano.