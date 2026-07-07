Amplían hasta el 13 de julio las inscripciones para las Becas Jóvenes Pa’ Lante en Antioquia

Por una semana más fue ampliado el plazo para que los interesados se inscriban con el fin de optar por uno de los incentivos para cursar estudios técnicos y de media técnica en las regiones que ofrece la Gobernación en su programa Becas Jóvenes Pa’ Lante.

Inicialmente la fecha tope para las inscripciones era el 5 de julio, pero se postergó hasta el 13 de julio debido a que algunas personas manifestaron que se enteraron tarde o que han tenido dificultades en reunir la documentación requerida, según indicó una fuente de la administración departamental.

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La extensión del plazo busca que más personas se postulen para acceder hasta al 100 por ciento del valor de la matrícula y entrega un apoyo económico para el sostenimiento de los estudiantes durante su proceso de formación.

En esta edición, se duplicó la oferta a 10.000 cupos y más de 160 programas académicos que son definidos de acuerdo con las necesidades de cada subregión y con los sectores donde más oportunidades de empleo y de desarrollo económico haya.