¡No se quede sin estudiar! Hasta el 15 de agosto puede terminar la inscripción en las becas Jóvenes Pa´ lante en toda Antioquia

La Gobernación de Antioquia hace un llamado a los más de 7.000 jóvenes que resultaron preseleccionados en el programa ‘Becas Jóvenes Pa´Lante - Antioquia’ para que finalicen su proceso y no pierdan la oportunidad de acceder a una educación técnica de calidad.
El plazo para la legalización de documentos y matrícula se extiende hasta el próximo 15 de agosto.
Este programa busca ampliar el acceso a oportunidades educativas pertinentes, responder a las demandas del mercado laboral y cerrar brechas de desigualdad en todo el departamento. Con una inversión inicial histórica de $20.000 millones por parte de la Secretaría de Educación de Antioquia, se otorgarán 5.700 becas en su primera etapa este año.