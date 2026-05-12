¿Un poeta, en inglés? Se prepara ‘remake’ de la película de Simón Mesa

La película colombiana Un poeta, dirigida por Simón Mesa Soto y ganadora del Premio del Jurado en la sección Un Certain Regard del Festival de Cannes, tendrá una adaptación estadounidense producida por el cineasta tunecino-francés Saïd Ben Saïd y dirigida por Nathan Silver. La información fue revelada por Deadline.

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La versión en inglés estará ambientada en el norte del estado de Nueva York y contará con un guion escrito por Nathan Silver y C. Mason Wells, dupla responsable de Between The Temples. El rodaje está previsto para finales de otoño de este año.

El proyecto será producido por SBS Productions y distribuido internacionalmente por SBS International. Según Deadline, las conversaciones con posibles socios y compradores comenzarán esta semana en Cannes, mientras avanza el proceso de selección del reparto.