Bulldog murió tras ser lanzada desde un balcón durante pelea de una pareja en Medellín

Los gritos y la algarabía que se escuchaba en el segundo piso de una vivienda ubicada en el barrio El Pesebre, noroccidente de Medellín, se volvió problema de todo el vecindario. Pero no por el conflicto de la pareja en sí, sino porque en medio de estas discusiones, fue lanzada de un segundo piso una perra de raza bulldog francés, la cual falleció al golpear contra el duro cemento del primer piso. Los hechos ocurrieron sobre las 2:00 de la mañana del pasado lunes en la carrera 85D con la calle 53, en este barrio de la comuna 7 (Robledo), luego de que la pareja se encontrara peleando de una forma agresiva, tanto que varios de los vecinos se despertaron por los gritos, según manifestaron algunos en las redes sociales.

Ya cuando los residentes más cercanos se asomaron a ver la gritería que les interrumpió el sueño, vieron cómo de un momento a otro la canina, de color merle y fuego y de unos dos años, cayó desde el balcón de la propiedad. Según los vecinos, no fue porque se hubiera caído accidentalmente, sino que la lanzaron violentamente. En ese momento todo pasó de la romería a la preocupación y quienes observaron la situación salieron de sus casas para tratar de salvar a esta canina, pero la fuerza del impacto fue tal que este animal falleció instantáneamente en la zona, ante el desconsuelo y la ofensa de los residentes de este barrio. Entérese: Gracias a denuncia ciudadana, pudieron rescatar a cabras maltratadas en Altavista Debido a lo complejo de la situación y los insultos que comenzaron a lanzarles, la pareja propietaria de esta bulldog francés se tuvo que quedar encerrada en su casa y solo salieron de la misma cuando los agentes de la Policía Metropolitana se hicieron presentes y los capturaron.

La capitán Stefany Rodríguez, agente de la Seccional de Carabineros y Protección Animal de la Policía Metropolitana, explicó que “gracias al oportuno aviso de los vecinos, la patrulla de vigilancia del sector llegó al lugar de los hechos. Allí verificó la situación y adelantó los actos urgentes correspondientes, incluyendo la recolección del animal para los procedimientos técnico-científicos en medicina legal veterinaria, fundamentales para el esclarecimiento del caso”. Le puede interesar: El Gallo Claudio y Doña Gallina, las dos aves que tienen enfrentados a los vecinos de un conjunto residencial en Envigado Sobre las 10:50 de la mañana del lunes, agentes de esta unidad ambiental realizaron la recolección de los restos de esta canina y la trasladaron a la Uniremingtón para que se encarguen de las labores forenses y establecer plenamente qué le pudo ocasionar la muerte. El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, mostró su indignación por lo ocurrido. “Rechazo el atroz caso de maltrato animal ocurrido en el barrio El Pesebre. En Medellín no toleramos la crueldad contra los animales. Este delito no quedará impune. Que les caiga todo el peso de la ley”, expresó.