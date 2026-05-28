Édison López sueña con lograr su primer título profesional y Envigado define la corona de la B en el Polideportivo Sur

Envigado está a 90 minutos de asegurar el título del Torneo BetPlay 1-2026 y abonar a su regreso a la primera división. Con el triunfo 3-2 como visitante en la serie final ante Real Cartagena, el equipo naranja sueña con el título respaldado por la fuerza de sus canteranos y la fidelidad de una hinchada.
Los dirigidos por Alberto Suárez disputarán hoy, desde las 3:00 de la tarde en el Polideportivo Sur, el duelo que los lleve a coronarse campeones. Aunque ganando no consolidan su regreso a la primera división, el galardón sería la cuota inicial del sueño que esperan ratificar a finales de año.
Con 22 jugadores canteranos, 14 de ellos nacidos en Antioquia, dos como debutantes en la presente temporada y un equipo que tiene como promedio de edad los 22.8 años, según confirmó Julián Yepes, analista del club, el Naranja espera celebrar en casa ante su gente.