Pablo Peirano reemplazará a Leonel Álvarez en el Bucaramanga

Pablo Peirano regresa al fútbol colombiano para dirigir al Atlético Bucaramanga a partir del próximo semestre. El equipo santandereano que estuvo bajo el mando de Leonel Álvarez desde marzo de 2025 hasta el pasado semestre, tendrá en el uruguayo un nuevo timonel, quien llega con la esperanza de mejorar la situación actual del equipo leopardo.

Como si fuera obra del destino, Peirano dirigirá al equipo que le ganó la final del fútbol colombiano en 2024. En ese semestre, el charrúa llevó a Independiente Santa Fe a la final del FPC tras cabalgar el torneo e incluso, en la segunda mitad de ese año, siguió sumando hasta convertirse en el equipo con más puntos en la tabla anual, sin embargo, no pudo ser campeón de Colombia con el león capitalino.

El uruguayo viene de dirigir a Nacional de Uruguay en 2025, conjunto con el que tuvo un balance positivo de 23 victorias, 5 empates y 5 derrotas, empero, la eliminación de la Copa Libertadores de ese año fue el principal motivo de su despido, además de perder las finales del fútbol uruguayo ante Peñarol, clásico rival del conjunto tricolor.

“Me gusta la esencia que tiene de competir, un equipo propositivo de local y visitante. El convencimiento y nuestra forma de trabajar y sentir el fútbol, por eso venimos con la valija cargada de ilusiones”, dijo el entrenador en su video de presentación.