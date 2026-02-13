Inundaciones en la Estrella afectaron a 17 viviendas

El fuerte aguacero registrado en la tarde del jueves 12 de febrero provocó una fuerte emergencia en La Estrella, la cual dejó por lo menos 68 evacuados.

Según informaron los bomberos de este municipio, a raíz del aguacero se presentó la creciente de la quebrada La Bermejala, dejando graves afectaciones en sectores como El Ciclista, y la entrada a las veredas Pueblo Viejo y La Tablaza.





El desbordamiento de la quebrada ocasionó que agua y lodo ingresaran a por lo menos 17 viviendas, afectando a un consolidado preliminar de 68 personas que tuvieron que ser evacuadas. Lea también: Lo que faltaba en Anorí y Briceño: ilegales se ensañan en poner minas en caminos De acuerdo con el reporte oficial del Cuerpo de Bomberos de La Estrella, aunque el susto fue grande y se registraron importantes daños materiales, no hubo personas heridas. Durante la noche, rescatistas, vecinos y funcionarios de la Alcaldía estuvieron retirando el lodo y las piedras que bloquearon el acceso al corregimiento desde la Autopista Sur.





Por si fuera poco, en medio de la emergencia, también se registró un incendio de vehículo que transitaba la vía de acceso hacia Pueblo Viejo, lo que generó mayores complicaciones en la movilidad.