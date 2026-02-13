Condenaron a 12 años de cárcel a los cinco escoltas del papá de Greeicy Rendón por torturar a trabajadores de una finca

Kevin Alexander Bernal Sánchez, Brandon Steven Cruz Martínez, Ariel Armel Ospina Mendieta, Gelber Cárdenas Torres y Giovanni Alberto Hernández Castro; los cinco escoltas de Luis Alberto Rendón, el papá de la cantante Greeicy Rendón, fueron condenados este jueves a 12 años de cárcel por el delito de tortura.
En contexto: Juzgado de Antioquia condenó a cinco escoltas de la familia de Greeicy Rendón por tortura de dos trabajadores
Un juez de conocimiento especializado de Antioquia condenó a los cinco hombres por los hechos ocurridos la mañana del 8 de mayo de 2023 cuando los sujetos, quienes habían sido contratados por el papá de la artista, entraron a la finca de su hija y Mike Bahía (que no se encontraban en el país), ubicada en la vereda La Convención, del municipio de Rionegro, y allí torturaron a dos trabajadores de la propiedad, a quienes señalaron de participar en el supuesto hurto de una caja fuerte que había ocurrido días antes en ese predio.