Gremios de la infraestructura piden que se instalen equipos del Túnel del Toyo de manera urgente

Los problemas que está poniendo el Gobierno de Gustavo Petro, a través de Invías, para la instalación de los equipos electromecánicos del Túnel del Toyo fueron criticados por la Cámara Colombiana de Infraestructura (CCI), seccional Antioquia, que asegura que esto podría generar graves problemas en el avance de la megaobra, además de daños y otras afectaciones en estos elementos.
“El gremio expresa su profunda preocupación ante la falta de decisión del Invías frente a la instalación de los equipos electromecánicos del Túnel del Toyo, infraestructura estratégica para la competitividad del país y la conexión del centro con el Urabá antioqueño y el Caribe colombiano”, indicó Juan David Pérez, director ejecutivo de la CCI.