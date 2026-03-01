x

Video | Duván Zapata volvió al gol y alcanzó los 145 tantos en Europa

Duván Zapata volvió a la titularidad y rompió una sequía de casi tres meses con un golazo en la victoria 2-0 del Torino sobre la Lazio. El colombiano llegó a 145 tantos en Europa y se consolida como uno de los máximos artilleros históricos del país en el Viejo Continente.

    Duván Zapata fue el capitán del Torino y respondió a la confianza con gol. FOTO @TorinoFC_1906
John Eric Gómez
John Eric Gómez

Deportes

hace 3 horas
Después de casi tres meses sin celebrar, Duván Zapata volvió a gritar gol en la Liga de Italia. El delantero colombiano regresó a la titularidad y respondió como mejor sabe hacerlo: con un golazo que confirmó su vigencia y su importancia en el ataque del Torino.

El tanto no solo significó su segunda anotación en lo que va de la Serie A, sino también un impulso anímico clave tras un periodo prolongado sin marcar. Zapata mostró potencia, determinación y jerarquía en la definición, recordando al atacante que durante años fue referencia ofensiva en el fútbol italiano.

El triunfo fue redondo para el equipo local. El Torino se impuso con autoridad 2-0 sobre la Lazio.

Los goles de Giovanni Simeone y Zapata sellaron una victoria crucial para el Torino, que supo capitalizar sus oportunidades ante una Lazio que nunca encontró el camino al arco. La efectividad fue determinante: pocas opciones claras, pero máxima contundencia.

Un colombiano histórico en el Viejo Continente

Con este nuevo tanto, Zapata alcanzó los 145 goles en el fútbol europeo, cifra que lo consolida como el cuarto máximo goleador colombiano en ese continente.

En la clasificación histórica, el atacante solo es superado por: Radamel Falcao (262 goles), Alfredo Morelos (170 goles) y Carlos Bacca (158).

El registro reafirma la consistencia del delantero en las ligas más exigentes de Europa y su capacidad para mantenerse competitivo a lo largo de los años.

El regreso al gol puede marcar un punto de inflexión en la temporada de Zapata. Volver a la titular y responder con anotación es la mejor carta de presentación para recuperar continuidad y protagonismo en la recta decisiva del campeonato.

Duván volvió. Y cuando vuelve a marcar, el mensaje suele ser claro: todavía tiene mucho por decir en el fútbol europeo.

