Video | Duván Zapata volvió al gol y alcanzó los 145 tantos en Europa

Después de casi tres meses sin celebrar, Duván Zapata volvió a gritar gol en la Liga de Italia. El delantero colombiano regresó a la titularidad y respondió como mejor sabe hacerlo: con un golazo que confirmó su vigencia y su importancia en el ataque del Torino.
El tanto no solo significó su segunda anotación en lo que va de la Serie A, sino también un impulso anímico clave tras un periodo prolongado sin marcar. Zapata mostró potencia, determinación y jerarquía en la definición, recordando al atacante que durante años fue referencia ofensiva en el fútbol italiano.
El triunfo fue redondo para el equipo local. El Torino se impuso con autoridad 2-0 sobre la Lazio.