Alemania, Francia y Reino Unido advierten a Irán: están listos para “acciones defensivas”

Los dirigentes de Alemania, Francia y el Reino Unido declararon estar dispuestos a tomar medidas defensivas contra Irán para defender sus intereses y los de sus aliados en el Golfo.

Los tres países europeos se declararon “consternados por los ataques indiscriminados y desproporcionados con misiles lanzados por Irán contra países de la región, incluidos aquellos que no participaron en las operaciones militares iniciales de Estados Unidos e Israel”.

“Tomaremos medidas para defender nuestros intereses y los de nuestros aliados en la región, posiblemente mediante la adopción de medidas defensivas necesarias y proporcionadas para destruir la capacidad de Irán de lanzar misiles y drones”, afirmaron los países en un comunicado conjunto.

Según la cadena francesa BFMTV, el portaaviones francés Charles-de-Gaulle, anteriormente destinado al Mar Báltico, será desplegado en el Mar Mediterráneo tras los ataques contra Irán y la escalada de ataques recíprocos en todo Oriente Medio.

Es decir, Francia decidió redesplegar su portaaviones Charles de Gaulle y su grupo de ataque naval al Mediterráneo oriental, interrumpiendo su misión en el mar Báltico, en medio de crecientes tensiones regionales.

La medida se produce cuando el presidente francés, Emmanuel Macron, convocó una reunión del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad.