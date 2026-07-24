IUBello admitió a 356 estudiantes: casi todos estudiarán con matrícula gratis

La Institución Universitaria Pública de Bello (IUBello) anunció los resultados iniciales de su proceso de admisión para el segundo semestre de 2026, una convocatoria que alcanzó una participación histórica con 955 personas inscritas provenientes de Bello y otros municipios del área metropolitana y del norte de Antioquia.

En esta primera fase fueron admitidos 356 aspirantes, mientras que otras 199 personas aún tienen la posibilidad de completar la documentación requerida para continuar en el proceso. La institución informó que quienes tienen trámites pendientes cuentan con plazo hasta el 23 de julio para subsanar los requisitos solicitados.

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La mayor parte de los nuevos estudiantes iniciará su formación en programas tecnológicos. En total, 261 fueron aceptados en este nivel de formación, mientras que otros 102 ingresarán a carreras universitarias, entre ellas Ingeniería de Software y Administración de Negocios, dos programas que obtuvieron recientemente el registro calificado por parte del Ministerio de Educación Nacional.

Uno de los aspectos más destacados de esta convocatoria es el alcance regional que ha comenzado a consolidar la institución. Aunque la mayoría de los admitidos reside en Bello, también fueron seleccionados estudiantes procedentes de Medellín, Barbosa, Girardota, San Pedro de los Milagros e Itagüí, lo que evidencia que la oferta académica de la universidad pública bellanita ha empezado a atraer jóvenes de diferentes municipios cercanos.