“Le dije a mi esposa que debíamos hacer algo, porque había filas de más de 400 metros y gente que dormía a la intemperie para no perder su lugar. Así que empaqué sacos, chaquetas, un celular y un computador, y me fui para allá”, recordó a Diners.

“Nunca se me pasó por la cabeza enseñar alemán porque tengo mala ortografía. Sin embargo, vi a una profesora de alemán, ya mayor, con tres tipos que venían huyendo de la guerra de Afganistán y no entendían un carajo; estaban entumecidos del frío, muy serios. En ese momento, me señaló y me dijo: ‘Hágase cargo usted porque yo ya tengo muchos estudiantes’”, añadió el paisa a ese medio.

Lea también: Alcalde de Nueva York llegó a Necoclí, en el Urabá, para visitar el Darién por crisis migratoria

Desde entonces, Beck se metió de lleno en el apoyo a los refugiados y decidió imprimirle un toque de la calidez y el humor colombiano para hacer más amables las clases, de las que no recibe un solo euro.